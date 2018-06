Efficienza energetica | come cambiare usi e abitudini

Avvenia : Efficienza energetica - l’Industria il settore più attivo : « l’Industria si conferma il settore maggiormente sensibile nell’intraprendere azioni di efficientamento energetico, traendone un immediato beneficio economico e allo stesso tempo contribuendo al miglioramento dell’ambiente». Sono queste le valutazioni del centro studi Avvenia , società del gruppo Terna che si occupa di servizi energetici per il sistema produttivo e per il terziario nazionale, a margine della recente presentazione del 7° rapporto ...

Efficienza energetica al 32 - 5% entro il 2030 - il nuovo obiettivo Ue" : 'L'aumento dell' Efficienza energetica è davvero una politica vincente per tutti gli europei. È un buon affare per i nostri cittadini, poiché determinerà importanti riduzioni del consumo energetico, ...

Wwf - accordo Ue Efficienza energetica lontano da target Parigi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Efficienza energetica - Faberi - ISINNOVA - : Potenziale enorme per rilancio edilizia : Teleborsa, - ENEA ha presentato oggi il 7° Rapporto Annuale sull' Efficienza Energetica , RAEE, , che fa un punto sul raggiungimento degli obiettivi posti dall'UE e dalla SEN, mettendo in luce ...

Efficienza energetica - Faberi - ISINNOVA - : "Potenziale enorme per rilancio edilizia" : ENEA ha presentato oggi il 7° Rapporto Annuale sull' Efficienza Energetica , RAEE, , che fa un punto sul raggiungimento degli obiettivi posti dall'UE e dalla SEN, mettendo in luce risultati ottenuti ed ...

ENEA - Testa : Con interventi di Efficienza energetica risparmi del 50-60% sulle bollette : Abbiamo chiesto a Testa quali sono benefici per le imprese e per l'economia . "Per le imprese l'energia è un costo, un fattore della produzione, se l'energia in Italia costa un po' più che all'estero,...