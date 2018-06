Ecco l’identikit del cantante perfetto | lo rivelano gli ascolti di Spotify

meteoweb.eu

(Di giovedì 28 giugno 2018) Uomo. Anglofono. Dallo stile pop. Meglio se con alle spalle pochi anni di carriera. Per conquistare il mondo, gli bastano tre minuti. Questo l’identikit delsecondo quanto ricostruito da tre studenti del corso di laurea magistrale in Data Science dell’Università di Milano-Bicocca per Info Data che hanno raccolto i dati di un anno di– il 2017 – su, il servizio musicale che offre lo streaming on demand di più di 30 milioni di brani delle principali case discografiche internazionali. Un’analisi pubblicata oggi online su Info Data, la sezione di Data journalism del Sole24Ore nata nel 2011 come strumento per analizzare i fatti attraverso i numeri. Si tratta del primo di una serie di articoli in collaborazione tra l’ateneo e il quotidiano frutto di un accordo che vede il coinvolgimento del Vicedirettore del Sole 24 Ore con deleghe al ...