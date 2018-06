Ecco le memorie SD Express | Fino a 128TB in mobilità

Facebook lancia la nuova sezione : Ecco Memories : Operazione nostalgia da parte di Facebook, che mette i nostri ricordi in un unico luogo lanciando “Memories”. Si tratta di una sezione del social, consultabile sia da pc che da smartphone e tablet, in cui ritrovare le cose relative al passato che Facebook puntualmente ci segnala: il giorno in cui si e’ stretta amicizia con una persona, la foto che abbiamo pubblicato esattamente un anno fa, il riassunto ‘social’ del ...