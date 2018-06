E la Fiorentina è già pronta per prenderne il posto

ilgiornale

(Di giovedì 28 giugno 2018) Se la Milano rossonera si lecca le ferite e cerca di assorbire la botta della sanzione Uefa, la Firenze viola è in fermento e prepara i bagagli per la prossima Europa league. Senza festeggiamenti e senza proclami, per stile e per rispetto nei confronti del Milan ma laal ritorno in Europa. Anzi, da Firenze non filtra nulla perché si attende in religioso silenzio l"eventuale ricorso rossonero al Tas di Losanna prima di avere l"ufficialità di un"Europa, comunque, di fatto in saccoccia. Tanto che un comunicato apparso sul sito ufficiale che annunciava il raduno per lunedì 2 luglio è stato letto come un cambio di programma in vista della sentenza avversa ai rossoneri: in realtà era solo un anticipo di visite mediche per i giocatori. Ma anche se ufficialmente le bocche restano cucite, la posizione è quella di attesa e le smentite ufficiali fioccano, è un dato di fatto che ...