Droga | dieci arresti a Bagnara | “Volevano formare una cosca di ‘ndrangheta e impadronirsi

(Di giovedì 28 giugno 2018) “Me lo davi nelle mani caricato, e quando ci chiedevano i documenti: pum, pum. Hahaha: li stendevamo e ce ne andavamo! Hahaha. Così hanno controllato i documenti”. Avevano messo in conto anche di sparare ai carabinieri i soggetti arrestati stamattina a, in provincia di Reggio Calabria, nell’ambito dell’inchiesta “Family gang” che ha stroncato un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di. In un eventuale posto di blocco, infatti, due degli arrestati intercettati dalla Direzione distrettuale antimafia non hanno escluso che la possibilità di uccidere i militari qualora questi li avessero fermati mentre stavano trasportandoe armi: “Stiamo attenti che non ci fermino, che ad entrambi ci fanno la perquisizione! In ogni caso, tienilo qui… L’importante che ammazziamo a loro”.in tutto le ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip su richiesta ...