Droga | blitz Cc a Catania | 27 arresti

Catania - blitz fortino Droga : 27 arresti : 7.00 I Carabinieri del comando provinciale di Catania, coadiuvati dal Nucleo elicotteri di Fontanarossa, da squadre della compagnia di Intervento operativo del XII Reggimento "Sicilia" e da unità cinofile, stanno passando al setaccio un agglomerato nel popolare quartiere San Cristoforo, considerato il supermarket della droga. Circa 200 i militari impegnati nell'operazione. In esecuzione 27 misure cautelari. Associazione per delinquere ...

Roma - blitz antiDroga dei carabinieri : 22 pusher in manette. Sequestrate migliaia di dosi : I carabinieri del Comando Provinciale hanno dato vita ad una capillare attività di contrasto allo spaccio di droga che ha portato, in meno di 48 ore, all'arresto di 22 pusher, colti in flagranza di ...

Droga - maxi blitz dei carabinieri a Zingonia : Centocinquanta carabinieri sono stati impegnati in una vasta operazione antiDroga nell'area di Zingonia, nel Bergamasco. Le forze dell'ordine hanno perquisito i tre complessi residenziali 'Anna' ed ...

Roma - Droga e usura : blitz a Montespaccato - 58 arresti : 8:41 - La banda criminale sgominata oggi era egemone nel quartiere Romano di Montespaccato secondo gli inquirenti che oltre ai 58 arresti hanno disposto un sequestro di beni per sette milioni di euro circa. I sigilli sono stati apposti a 12 esercizi commerciali, 14 immobili, rapporti finanziari e diverse auto. Sempre secondo chi indaga il gruppo era impegnato in diversi rami: esercizio abusivo del credito, riciclaggio e reimpiego di capitali ...

Blitz al rave - spettatori gettano Droga dalle auto : ... supportati da unità antidroga del nucleo cinofili di San Rossore, hanno fatto controlli in località Pianezzi dove si è svolta lo scorso fine settimana la manifestazione di musica e spettacoli ...

Droga e usura. Blitz contro la mafia di Montespaccato - 58 arresti tra Roma - Sardegna - Molise - Piemonte e Spagna : Traffico di Droga, riciclaggio, usura, estorsioni, sequestro di persona, con l'aggravante delle modalità mafiose: è in corso una vasta operazione dei Carabinieri di Roma e della Polizia di Stato, con la collaborazione della Guardia civil spagnola, tra Roma, la Sardegna, Molise e Piemonte e Spagna per eseguire un'ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 58 persone, emessa dal gip di Roma su richiesta della locale Dda, ...

Mafia nigeriana - mani su TrentoBlitz della Polizia : 13 arresti. Video Il grande business della Droga : Scoperti altri tentacoli della Mafia nigeriana, anche nell'estremo Nord dell'Italia. La Polizia di Stato di Trento ha arrestato 13 centroafricani richiedenti asilo ed un italiano, accusati di traffico di sostanze stupefacenti Segui su affaritaliani.it

Milano - blitz anti-Droga : scattano arresti per 22 persone Video : Un vero e proprio blitz per contrastare lo spaccio di droga [Video] quello avvenuto a Milano, che ha portato all'arresto di 22 persone con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti. Tra i soggetti finiti in manette, risultano anche due noti esponenti della tifoseria milanese, ovvero Luca Lucci, capo ultras della curva sud del Milan, e Massimo Mandelli, responsabile steward dell'Inter. Operazione anti-droga: in manette anche Lucci e ...

Blitz antiDroga della polizia milanese - due gli arresti eccellenti : in manette il capo ultras del Milan : La polizia di Milano ha arrestato 22 persone coinvolte in un traffico di droga, in manette anche il capo ultras del Milan e il responsabile degli steward dell’Inter Ventidue arresti, tra cui due personaggi eccellenti legati a Milan e Inter. E’ questo il bilancio del Blitz condotto dalla polizia Milanese che ha portato in manette anche Luca Lucci, capo ultras del club rossonero, e Massimo Mandelli, responsabile degli steward della ...

Milan - blitz antiDroga a San Siro : arrestato un capo ultras rossonero e uno steward interista : blitz antidroga a Milano. Ventidue gli arresti tra i quali, in un'insolita alleanza rossonerazzurra, il capo degli ultras della 'Curva Sud' del Milano e il capo degli steward dell'Inter dello stadio ...

Blitz antiDroga fra Lecce e Brindisi : 12.10 Quattro arresti - 2 in carcere e 2 ai domiciliari - nell'operazione antidroga delle Fiamme Gialle, tra Lecce e Brindisi. Sgominata una banda italo-albanese, in tutto 51 persone, e sequestrati 600 kg di marijuana. 32 di eroina, 21 di hashish e 2 di cocaina, oltre a barche, furgoni e auto usati per portare la droga e opportunamente modificati per nascondere lo stupefacente. I 4 arresti dopo altri 10 tra Bolzano, Livorno e i due capoluoghi ...

Fiumi di Droga in costiera amalfitana : maxi blitz all'alba - 22 arresti : Dalle prime ore dell'alba, i carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno in corso una vasta operazione di polizia giudiziaria, che interessa diversi Comuni della costiera amalfitana, del Salernitano e ...

Napoli - e non solo - : blitz antiDroga - 29 arresti : Alloggi dell'edilizia popolari usati come supermarket di cocaina, eroina, hashish e pasticche. I pregiudicati avevano esteso il loro business anche a Verona, Terni, Reggio Emilia, Ferrara e Bari -

Ragusa : blitz antiDroga - impresa edile usata come copertura : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) – Per dissimulare gli incontri con i fornitori utilizzavano una piccola impresa di ristrutturazione edile, che consentiva loro anche di usare un linguaggio criptico per indicare la sostanza stupefacente. E’ uno dei particolari dell’operazione antidroga ‘Pittore barocco’ eseguita dai carabinieri nel Ragusano che ha portato all’arresto di nove persone tra italiani e stranieri di età ...