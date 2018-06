ilfoglio

(Di giovedì 28 giugno 2018) Chi perde sistema il campo. Questa era la regola. E lui non aveva perso. Era però rimasto in campo a calciare da fuori area, per migliorare la precisione del tiro. Gli altri se ne erano già andati quando tornò l'allenatore dagli spogliatoi. Gli chiese di portare i paletti nel deposito. Rispose di no