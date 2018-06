Dov’è mio figlio?

vanityfair

(Di giovedì 28 giugno 2018) Questo articolo è stato publbicato sul numero 26 di Vanity Fair, in edicola dal 27 giugno al 3 luglio. Una bambina disperata che Trump guarda corrucciato. Alcuni piccoli nascosti fra le pieghe della Statua della Libertà. Così Time e il New Yorker affrontano in copertina il dramma della separazione forzata dei figli dai genitori che tentano di entrare illegalmente negli Stati Uniti. Sono 2.342 i minori, i cui papà e mamme sono stati arrestati fra il 5 maggio e il 9 giugno. Tutto era iniziato in aprile, quando il ministro della Giustizia Jeff Sessions aveva annunciato che le persone fermate al confine messicano non sarebbero più state giudicate dai tribunali per l’immigrazione ma dalle corti federali. Il che comporta che gli adulti siano automaticamente processati (in precedenza non succedeva) e reclusi. A questo punto i minori, che secondo una sentenza del 1997 devono usufruire di ...