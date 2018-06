“Dove è finita quella bimba?’’ Eliminate dalla mente questa Mercedesz Seno rifatto

caffeinamagazine

(Di giovedì 28 giugno 2018) Vi ricordate diHenger? La biondissima figlia di Eva Henger aveva già fatto parlare di sé durante L’Isola dei Famosi. All’epoca era una giovane alle prese con qualche chiletto di troppo (ma giusto due otre) e unche – come ha sempre confessato – non era per niente bello. Dal 2016 è dimagrita moltissimo e ha messo su molta massa muscolare. Lei stessa scrive: ”Mi avete chiesto in molti di postare una foto in cui facessi vedere quanto ero riuscita a cambiare la mia forma fisica in questo periodo di alimentazione sana e esercizio fisico. E quindi ecco qui! – aveva scritto tempo fa la ragazza – A sinistra; una foto del primo giorno all’isola dei famosi, 2 anni fa. A destra una foto di come sto adesso. Io sono alta 178cm. Il mio “peso forma” in base a varie formule dovrebbe essere intorno ai 65 chili. Nella foto a sinistra ne pesavo ...