Dopo Millie Bobby Brown anche Lonnie Chavis di This Is Us lotta contro i bulli sui

(Di giovedì 28 giugno 2018)l'episodio che ha visto protagonistadi Stranger Things, costretta a lasciare Twitter per ilsmo di un gruppo di persone che aveva usato la sua immagine per diffondere messaggi omofobi, è toccatodiIs Us aver a che fare con la violenza verbale in rete: il giovane attore, dieci anni appena, ha reagito ai messaggi negativi che gli sono stati recapitati sui social inviando un messaggioilsmo.è stato preso in giro per i suoi denti e in particolare per il diastema, lo spazio tra i due incisivi particolarmente pronunciato.Raggiunto da messaggi stupidi che criticavano il suo difetto, l'attore ha deciso di realizzare un video su Instagram per rispondere ai troll e agli haters che hanno infestato i suoi social media con la loro banalità e cattiveria, ricordando che un difetto fisico può essere corretto, ma la ...