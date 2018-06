Dopo il 4 marzo il Movimento animalista si è frantumato Una mappa

Uber ha interrotto il programma delle auto che si guidano da sole in Arizona - Dopo l’incidente mortale dello scorso marzo : Uber, la grande società di trasporto in auto con conducente, ha interrotto il programma delle auto che si guidano da sole in Arizona, dopo l’incidente dello scorso 18 marzo in cui una donna venne investita e uccisa a Tempe, vicino The post Uber ha interrotto il programma delle auto che si guidano da sole in Arizona, dopo l’incidente mortale dello scorso marzo appeared first on Il Post.

Mercato auto Europa - Dopo lo stop di marzo ad aprile di nuovo in crescita : dopo la battuta d’arresto del mese scorso (-5,2%), ad aprile il Mercato dell’auto europeo è tornato a crescere, facendo registrare un +9,6% con 1.348.659 vetture vendute. Dato che va a impolpare anche quello relativo alle vendite complessive del primo quadrimestre 2018, aumentate del 2,6% in virtù dei 5.478.442 nuovi veicoli immatricolati nell’Unione Europea. Un andamento virtuoso, quello di aprile, frutto soprattutto di un ...

L'Istituto Cattaneo mette in guardia sul rischio paralisi : "L'Italia in un vicolo cieco Dopo il 4 marzo" : Le elezioni del 4 marzo sono state "straordinarie", ovvero hanno segnato una frattura fra il mondo di ieri e il mondo di domani. Ma rischiano anche di aver infilato l'Italia in un "vicolo cieco". E proprio "Il vicolo cieco" è il titolo del libro promosso dalL'Istituto Cattaneo di Bologna, edito dal Mulino e curato da Marco Valbruzzi e Rinaldo Vignati.Per cogliere la portata "radicale" del cambiamento innescato da questo voto "non giovano ...