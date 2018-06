Donald Trump e Vladimir Putin si incontreranno il 16 luglio a Helsinki | in Finlandia

Donald Trump e Vladimir Putin si incontreranno a Helsinki il 16 luglio : Il summit fra Donald Trump e Vladimir Putin si terrà a Helsinki il prossimo 16 luglio. Lo fa sapere la Casa Bianca in una nota. La notizia è stata data in contemporanea anche dal Cremlino.Secondo la nota diffusa a Washington, i due leader "discuteranno delle relazioni tra Usa e Russia e di un ventaglio di questioni di sicurezza nazionale".

Donald Trump invita Giuseppe Conte alla Casa Bianca il prossimo 30 luglio : Una nota della Casa Bianca, seguita da quella di Palazzo Chigi, ha confermato la data della visita del presidente del Consiglio italiano a Washington già più volte preannunciata. Intanto dalla sua visita ufficiale negli Usa parla la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati: "Europeismo ed Atlantismo non sono mai in contrapposizione".

Alexandria - la giovane dem che fa felice Donald Trump : Malgrado sia un acceso anti Trump, Crowley e' stato estromesso dalla politica da qualcuno che e' ancora piu' a sinistra di lui: AOC ha fatto la campagna chiedendo la garanzia del posto di lavoro a ...

Cremlino : Donald Trump incontrerà Vladimir Putin in un Paese terzo

Immigrazione - la vittoria politica di Donald Trump : la Corte Suprema gli dà definitivamente ragione sul muslim ban : È un’importante vittoria politica quella che la Corte Suprema offre a Donald Trump in tema di Immigrazione. Con una sentenza decisa a stretta maggioranza – i cinque giudici conservatori contro i quattro liberal – la Corte ha stabilito che il presidente ha agito nel rispetto della Costituzione, ponendo dei limiti all’arrivo di persone da Paesi musulmani. La decisione della Corte arriva in un momento particolarmente difficile per ...

David Lynch / "Donald Trump? Potrebbe essere uno dei più grandi presidenti della Storia americana" : David Lynch, intervistato da The Guardian, parla del presidente americano: "Donald Trump? Potrebbe essere uno dei più grandi presidenti della Storia americana"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 15:40:00 GMT)

Donald Trump sta distruggendo la fantascienza? : L’amministrazione Trump alla fine del suo mandato avrà parecchio di cui rendere conto. Solo guardando alle ultime settimane, ad esempio, il presidente degli Stati Uniti e la sua squadra si sono resi colpevoli della separazione forzata tra figli e genitori migranti che cercano di entrare negli Stati Uniti, di reintrodurre i dazi sui prodotti cinesi, e – stando a un recente rapporto dell’Onu – di aver esacerbato i livelli di povertà negli Usa. Ma ...

David Lynch shock - dall’enigma Twin Peaks 4 a Donald Trump “Tra i più grandi presidenti USA della storia” : Dopo la fine del revival, David Lynch è sempre stato ambiguo su un possibile Twin Peaks 4. Inizialmente, il regista è stato pressato dal pubblico, ansioso di scoprire cosa si celasse dietro quella sconvolgente conclusione e se effettivamente la serie cult fosse giunta al termine. Senza indugio, l'emblematico cineasta ha replicato di non avere in programma nessun'altra stagione per la sua creatura. Almeno per i prossimi dieci anni, come ...