Don Matteo 10 Anticipazioni 28 giugno | video promo | il cuore di Cecchini a dura prova

Don Matteo 10 su Rai1 - anticipazioni 28 giugno e 5 luglio : Tommasi colpito - ma da chi? : Continua l'appassionante appuntamento con le repliche di Don Matteo 10 su Rai1. Le puntate della decima stagione, in attesa di conferme sull'avvio della dodicesima, faranno compagnia ai telespettatori, fan della serie con Terence Hill, per tutta l'estate. In aggiunta, il pubblico del parroco di Spoleto potrà guardare ulteriori repliche da lunedì al venerdì all'ora di pranzo, con le puntate della quinta stagione. Si intitola "Pensavo fosse ...

Don Matteo 10 Anticipazioni : terzo appuntamento stasera - giovedì 28 giugno 2018 : Don Matteo si troverà coinvolto in una scomoda situazione, ma anche per Pippo ci sono guai in vista!

Analisi Auditel : La serata di giovedì 21 giugno con Argentina-Croazia che si mangia tutti - compreso Don Matteo (in replica però) : La serata parte con la curva di Canale 5 con la telecronaca diretta dell'incontro di calcio Argentina-Croazia valevole per il Campionato mondiale di categoria nettamente al comando sulla linea del 35% di share. Segue la curva blu del Tg1 attorno 20% e quella del Tg2 che tocca l'8%. Abbiamo poi nell'access la curva di Techetechetè che scorre attorno al 15% mentre la linea di Otto e mezzo si posiziona poco sotto il 10%. Prime time con la curva ...

‘Don Matteo’ ko : Mediaset asfalta la Rai - ma Balalaika chiude (per ora) : Per quanto orfani della Nazionale di calcio, gli italiani dimostrano la loro passione per il calcio regalando a Mediaset un grande riscontro in termini di ascolti tv. Anche ieri, infatti, è stato registrato un...

Ascolti TV | Giovedì 21 giugno 2018. In 7 - 3 mln per la disfatta argentina (34%). Cresce Balalaika (2 - 3 mln – 15.4%) ma Don Matteo in replica fa meglio (2 - 8 mln – 15.4%) : Messi Su Rai1 la fiction in replica Don Matteo ha conquistato 2.833.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale 5 la partita dei Mondiali argentina-Croazia ha raccolto davanti al video 7.288.000 spettatori pari al 34% di share. A seguire Balalaika ha ottenuto 2.310.000 spettatori con il 15.4%. Su Rai2 MacGyver ha interessato 985.000 spettatori pari al 4.9% di share. Su Italia 1 17 Again – Ritorno al Liceo ha intrattenuto 1.115.000 ...

Ascolti tv ieri - Don Matteo vs Argentina – Croazia | Dati Auditel 21 giugno 2018 : Eccoci giunti ad un nuovo aggiornamento circa l’audience e gli Ascolti tv di ieri, 21 giugno 2018? Cosa c’era ieri sera in televisione? Su Rai 1 è andata in onda la replica di una delle puntata di Don Matteo, amatissima fiction con Terence Hill e Nino Frassica. Su Canale 5, invece, i telespettatori hanno potuto seguire la sfida dei Mondiali di Calcio 2018 di Russia fra Argentina e Croazia. La squadra per cui tifa Belen Rodriguez ha ...

Continua Don Matteo 10 su Rai1 - trame 21 e 28 giugno : il Capitano Tommasi scopre la verità su Lia : Le repliche di Don Matteo 10 su Rai1 hanno debuttato la scorsa settimana registrando un buonissimo risultato: oltre 14% di share per un prodotto italiano che non delude mai il suo pubblico. Stasera, 21 giugno, la rete ammiraglia Continua la messa in onda della decima stagione con il terzo e quarto episodio. Si parte con "Senza via d’uscita". Una sera, Don Matteo dà un passaggio a Sabrina, una giovane detenuta che lavora in una fabbrica di ...

Don Matteo 10 - seconda puntata in replica il 21 giugno : anticipazioni trama : Conclusasi con enorme successo l’undicesima stagione di Don Matteo (e in attesa della dodicesima), la Rai sta riproponendo le repliche della decima e penultima stagione ogni giovedì sera in prima serata sulla rete ammiraglia. Dopo aver risfoderato l’esordio di quell’annata che contava sulla presenza dell’ospite d’eccezione Belén Rodríguez, prosegue la normale programmazione dell’intera tornata di episodi con ...

Don Matteo 10 repliche su Rai 1 : dove vedere le puntate in tv e streaming : DON Matteo 10 dove vedere. Torna su Rai 1 la decima stagione della fiction con Terence Hill e Nino Frassica in replica da giovedì 14 giugno 2018. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. SCOPRI TUTTO SU #DONMatteo Don Matteo 10 dove vedere la replica delle puntate in tv e streaming La replica di Don Matteo 10 con Terence Hill va in onda il giovedì sera per un totale di tredici puntate in prima ...

