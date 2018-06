Dietro ai vitalizi c' è ben altro

huffingtonpost

(Di giovedì 28 giugno 2018) In una società fondata sulla liberal democrazia, sui ruoli e sulla meritocrazia il legislatore deve avere una retribuzione dignitosa, magari equiparata a quella di chi svolge il ruolo giudicante come a un certo punto si è definita.Checché ne pensi qualcuno non si tratta di privilegi, ma del riconoscimento dei ruoli. Chi è parlamentare è eletto dai cittadini e svolge il ruolo del legislatore e di conseguenza la teoria dell'uno uguale uno è una forzatura ideologica.Evidentemente poi all'interno di questa impostazione generale nel corso degli anni si sono si affermati degli autentici privilegi, il più odioso dei quali è stato quello che però riguarda il passato per cui con pochissimi giorni di elezione si aveva diritto alo.Ciò ha riguardato pochi casi, spesso derivanti da una provocazione politica fatta da Marco ...