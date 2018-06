Diane Arbus | una fotografa scomoda dalla parte dei diversi

dilei

(Di giovedì 28 giugno 2018) Gli scatti disono inconfondibili, dotati di una forza e una vividezza uniche, capaci di suscitare disagio e inquietudine in chi le guarda, rapendone l’attenzione allo stesso tempo. Nata il 14 marzo 1943 a New York,Nemerov ha vissuto un’infanzia fin troppo ovattata, protetta all’estremofamiglia ebrea di origini russe. Il suo talento artistico sbocciò quando, dodicenne, iniziò a frequentare lezioni di disegno. A quattordici anni conobbe Allan, che diventerà suo marito quattro anni dopo: per sposarlo,taglierà i ponti con la famiglia. Dopo aver iniziato come assistente del marito,si fece strada nel mondo della fotografia di moda negli anni ’50. La sua vita cambiò quando, alla fine del decennio, scoprì l’Hubert’s Museum, teatro nel quale si esibivano quelli che all’epoca erano considerati “freak“: ...