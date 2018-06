Diabete | vince il gioco di squadra tra specialisti e medici di famiglia

romadailynews

(Di giovedì 28 giugno 2018)ilditradi. Al via nuovo progetto formativo itinerante di AMD. L’AssociazioneDiabetologi incontra i colleghi dellana del territorio per confrontarsi sulle più recenti opzioni terapeutiche antie su come migliorare la comunicazione e l’engagement con i pazienti. Per molti di loro la cura non funziona, eppure il 30% dei pazienti diabetici(1) resta in una situazione di stallo, dove terapie a base di farmaci ipoglicemizzanti potenzialmente pericolosi non lasciano il passo ainali innovativi, non solo più efficaci ma anche più maneggevoli e sicuri. L’armamentario farmacologico oggi disponibile è molto ampio e un suo impiego più appropriato permetterebbe di ridurre il pesante impatto socioeconomico del, patologia che interessa l’8% della popolazione italiana, tra le principali cause di dialisi, ...