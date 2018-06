Diabete tipo 2 | insulina sintetica di nuova generazione | pochi vantaggi rispetto alla

Diabete tipo 2 - quando la cura non funziona : ecco le nuove terapie - dai farmaci all’insulina : Per molti di loro la cura non funziona, eppure il 30% dei pazienti diabetici(1) resta in una situazione di stallo, dove terapie a base di farmaci ipoglicemizzanti potenzialmente pericolosi non lasciano il passo ai medicinali innovativi, non solo più efficaci ma anche più maneggevoli e sicuri. L’armamentario farmacologico oggi disponibile è molto ampio e un suo impiego più appropriato permetterebbe di ridurre il pesante impatto socioeconomico del ...

Diabete : creato un tipo di insulina in compresse - si potrebbe dire addio alle iniezioni : Si tratta di una ricerca proveniente da una delle più prestigiose università degli Stati Uniti D'America, Harvard. Ben presto si potrà dire addio alle fastidiosissime iniezioni e l'insulina potrà essere assunta per via orale. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, avviata da un gruppo di studiosi che già da molti anni dedicano gran parte del loro tempo alla creazione di una pillola di ...

Ricerca : una speranza contro il Diabete mellito di tipo 2 dall’ornitorinco : Un possibile trattamento per il diabete mellito di tipo 2 arriva dalla natura, ed in particolare dall’ornitorinco australiano, detto anche platipo: scienziati dell’Università di Adelaide hanno studiato le proprietà di un ormone metabolico individuato nell’intestino e nel veleno dello sperone delle zampe posteriori dell’esemplare. Il glucagon-like peptide-1, GLP-1, viene normalmente secreto nell’intestino sia umano ...

BRUXELLES " Diabete di TIPO 1 - iniziativa organizzata dall'eurodeputato Nicola Caputo al Parlamento Europeo : Esito finale della giornata la proposta avanzata dall'Europarlamentare Nicola Caputo di dar vita ad una "Coalizione per il Diabete" che riunisca tutti gli attori , scienza, istituzioni, imprese, ...

Dieta - pochi carboidrati contro Diabete di tipo1 : lo studio : Tenere sotto controllo il diabete di tipo 1, assumendo pochi carboidrati nella Dieta. Lo sostiene uno studio pubblicato sulla Rivista Pediatrics.

Diabete tipo 2 - alla ricerca dei pazienti “perduti” : grazie a RADAR - AMD rintraccia subito quelli che non raggiungono i target di cura : Analizza le cartelle cliniche informatizzate del diabetologo, andando alla ricerca dei pazienti non “in regola” su alcuni specifici parametri, ossia emoglobina glicata superiore al 7%, Indice di Massa Corporeo oltre 27 kg/m2 (che esprime una condizione di sovrappeso o obesità) e pressione arteriosa sistolica di 140 mmg/Hg. Si chiama “RADAR” ed è la nuova app a disposizione dei soci dell’Associazione Medici Diabetologi per individuare e valutare ...

Cause e meccanismi di sviluppo del Diabete tipo 2 : Il diabete mellito tipo 2 è un disordine cronico caratterizzato da anomalie a carico del metabolismo dei carboidrati, delle proteine, dei grassi. L’incidenza del diabete mellito tipo 2 è in continua crescita, colpisce il 5-10% della popolazione dei Paesi industrializzati e rappresenta quasi il 90% di tutti i casi di diabete mellito. I motivi di questi incrementi sono da ricercarsi nei profondi cambiamenti dello stile di vita delle persone, in ...

Caffè utile anche contro il Diabete di tipo 2 : La bevanda nera più amata sembra avere tante proprietà, da quella antiossidante a quella antinfiammatoria. E sarebbe utile anche contro il diabete

IL CAFFE' PREVIENE IL Diabete MELLITO DI TIPO 2/ Tanti i benefici bevendolo con moderazione : Il caffè PREVIENE il DIABETE di TIPO 2, scoperta importante per la salute: rischio ridotto del 30%. A rivelarlo è un documento di revisione che è stato pubblicato su Nutrition Reviews.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 21:13:00 GMT)

Il caffè previene il Diabete mellito di tipo 2/ La scoperta e le differenze del biologico : Il caffè previene il diabete di tipo 2, scoperta importante per la salute: rischio ridotto del 30%. A rivelarlo è un documento di revisione che è stato pubblicato su Nutrition Reviews.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 18:41:00 GMT)

IL CAFFÈ PREVIENE IL Diabete DI TIPO 2/ Scoperta importante per la salute - riduce anche il rischio Alzheimer : Il CAFFÈ PREVIENE il DIABETE di TIPO 2, Scoperta importante per la salute: rischio ridotto del 30%. A rivelarlo è un documento di revisione che è stato pubblicato su Nutrition Reviews.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 12:37:00 GMT)