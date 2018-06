Diabete I | risultati positivi di Fase III per empagliflozin | aggiunto a insulina

meteoweb.eu

(Di giovedì 28 giugno 2018) Boehringer Ingelheim ed Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) hanno annunciato oggi che entrambi gli studi randomizzati controllati del programma diIII EASE, di valutazione diin associazione a terapia insulinica, in adulti condi tipo 1, hanno ril loro endpoint primario. L’endpoint primario d’efficacia – definito in entrambi gli studi come la variazione corretta per placebo, rispetto al basale, del valore dell’emoglobina glicata (HbA1c), dopo 26 settimane di terapia – è stato rper tutti i dosaggi valutati di(2,5 e 10 e 25 mg). Attualmente sono circa 30 milioni gli adulti che nel mondo soffrono didi tipo 1,1 una malattia autoimmune in cui l’organismo non produce quantità sufficienti di, ed è pertanto necessaria la somministrazione quotidiana della stessa per tutta la vita, per tenere controllata la ...