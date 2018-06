Di Maio sui vitalizi | «I ricorsi non ci fermeranno» Ira M5S su Casellati | «Una giravolta

Di Maio : 'Lunedì tavolo sui riders - si parte dalle tutele' : Il tavolo sui rider che consegnano cibo a domicilio 'partirà lunedì al ministero del Lavoro' e 'ragioneremo prima di tutto per tutele, non per forma di contratto dopo di che cercheremo di mettere in ...

Gian Marco Centinaio risponde a Luigi Di Maio sui dazi : "Non siamo d'accordo a metterli" : Il ministro dell'Agricoltura, Gian Marco Centinaio, risponde al suo collega di governo, Luigi Di Maio, a proposito dell'ipotesi di introdurre i dazi sui prodotti dell'agroalimentare made in Italy."Non siamo d'accordo a mettere i dazi - spiega Centinaio arrivando all'assemblea annuale della confederazione cooperative italiane -, non sono nel contratto di governo. Vediamo piuttosto di lavorare per migliorare la situazione"."Non vogliamo inseguire ...

Come la pensano Di Maio e Savini sui vaccini e perché è una mina per il governo : Nella maggioranza Lega e 5 Stelle si dividono sulla questione dei vaccini. Cavallo di battaglia tradizionalmente grillino ma cavalcato da qualche tempo da Matteo Salvini, il quale apre a freddo la questione con un’intervista. Ma, a differenza di altri episodi analoghi che si sono succeduti nei giorni scorsi, questa volta i partner di governo reagiscono. Prima con Luigi Di Maio, che usa toni ancora felpati; poi con Giulia Grillo, che ...

Di Maio : «Per il reddito cittadinanza 8 ore di lavoro gratis a settimana»|Video Come ottenerlo|Ma sui tempi Tria frena : Il vicepremier Luigi Di Maio al congresso Uil: «Obiettivo è non dare soldi a qualcuno per stare su divano». E annuncia una norma sulle delocalizzazione la prossima settimana e la cancellazione dei vitalizi, poi toccherà alle «pensioni d’oro»

Macron accusa l’Italia sui migranti : lite con Di Maio e Salvini : Emmanuel Macron torna a difendersi dalle accuse di inazione sull’accoglienza dei migranti e tuona contro la «lebbra» populista in Europa. «Li vedete crescere come una lebbra, un po’ ovunque in Europa, in Paesi in cui credevamo fosse impossibile vederli riapparire. I nostri amici vicini dicono le cose peggiori e noi ci abituiamo! Fanno le peggiori ...

Merkel a Conte : “La bozza Ue sui migranti sarà accantonata”. Botta e risposta Macron-Di Maio : In un post su Facebook il premier Giuseppe Conte fa sapere di aver ricevuto una telefonata della cancelliera Angela Merkel «preoccupata della possibilità che potessi non partecipare al pre-vertice di domenica a Bruxelles» per protestare contro un testo già preconfezionato sui migranti. «La Cancelliera - scrive Conte - ha chiarito che c’è stato un m...

Zingaretti - inviata a Di Maio la legge del Lazio sui rider : ... ma intanto se arriveremo a termine, approvando in Consiglio la legge, mi auguro con la concertazione e l'ascolto di tutti, allora si sarà fatto un buon lavoro per la nostra economia regionale e per ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100 - dubbi sui conti : Di Maio rilancia su assegni d'oro (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie sul Governo e la Quota 100: la misura andrà in Legge di Bilancio? I dubbi del ministro Di Maio e viceministro Garavaglia: i calcoli sul mondo Scuola(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 12:31:00 GMT)

Salvini frena : Censimento non è priorità. Di Maio : Meglio farlo sui raccomandati : Il ministro dell’Interno in serata corregge il tiro sui campi nomadi: «nessuno verrà schedato». Parole accolte positivamente dal vicepremier che aggiunge: «Censimento piuttosto nella Pubblica amministrazione»

Luigi Di Maio : "Il censimento da fare è quello sui raccomandati in Rai" : "Ci sono altri censimenti politici da fare: il primo è quello dei raccomandati della Pa e tra questi anche quelli che ci sono in questa azienda, la Rai". Lo ha detto il vicepremier e leader M5s Luigi Di Maio a Porta a Porta dove aggiunge: "Nessuna azione intimidatoria però se c'e governo del cambiamento dobbiamo ristabilire un po' di meritocrazia".L'affermazione di Di Maio non passa inosservata e provoca polemiche da parte del pd. ...

Di Maio : censiremo raccomandati Pa-Rai E sui migranti : «Compatti con la Lega» : Il leader dei Cinque Stelle: «Se c’e un governo del cambiamento dobbiamo ristabilire un po’ di meritocrazia. Sui migranti siamo compattissimi con la Lega»

Rom - Di Maio : “Il censimento da fare è quello sui raccomandati della pubblica amministrazione. Controlli anche in Rai” : Non censire i rom ma i raccomandati della pubblica amministrazione. anche quelli in Rai. È in questo modo che Luigi Di Maio risponde a Matteo Salvini. E lo fa nello studio di Porta a Porta. “Ci sono altri censimenti politici da fare: il primo è quello dei raccomandati della Pa e tra questi anche quelli che ci sono in questa azienda, la Rai”, ha detto il vicepremier a Bruno Vespa. Aggiungendo: “Nessuna azione intimidatoria però ...

Di Maio : «Il primo censimento? Quello dei raccomandati Pa. E anche in Rai» E sui migranti : «Compatti con la Lega» : Il leader dei Cinque Stelle: «Se c’e un governo del cambiamento dobbiamo ristabilire un po’ di meritocrazia. Sui migranti siamo compattissimi con la Lega»

Conte e Di Maio 'bacchettano' Salvini : "Altro che rom - censimento sui raccomandati" : L'idea di Matteo Salvini di schedare le popolazioni rom in Italia ha aperto un dibattito molto acceso, sui...