Di Maio | ok il taglio dei vitalizi Ma rimane la doppia pensione La lettera al

Ex parlamentari contro taglio vitalizi - Di Maio : 'Mondo alla rovescia' : 'Ho saputo che gli ex parlamentari minacciano un'azione civile e amministrativa contro i nostri in ufficio di presidenza alla Camera perché gli stiamo togliendo il privilegio del vitalizio. È il mondo alla rovescia'. Lo afferma il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, che aggiunge: 'È il popolo italiano che dovrebbe fare una class action contro questi nababbi a carico ...

Vitalizi - class action contro Fico Gli ex deputati danno battaglia Di Maio : "Taglio in tre settimane" : L'Associazione degli ex Parlamentari ha inviato a tutti i membri dell'Ufficio di presidenza della Camera una diffida stragiudiziale a non approvare la delibera che tagli i Vitalizi agli ex deputati, con la minaccia di un'azione civile e amministrativa per danni rispetto alla quale... Segui su affaritaliani.it

Di Maio : oggi arriva delibera su taglio vitalizi ex-parlamentari : Roma, 27 giu. , askanews, 'oggi all'Ufficio di presidenza della Camera arriva la delibera per tagliare i vitalizi agli ex parlamentari della repubblica, dopo che per sei anni ci era stato detto che ...

Verso il taglio dei vitalizi - arriva la delibera. Luigi Di Maio : “Finita l’era dei privilegi” : arriva la delibera del presidente della Camera Roberto Fico per il taglio dei vitalizi: "Continueremo a lavorare per il superamento definitivo dei privilegi con tre obiettivi: taglio dei costi, trasparenza e partecipazione".Continua a leggere

RIFORMA PENSIONI 2018/ Cida : “taglio assegni d’oro? Fuori luogo insistenza Di Maio” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie su Quota 100, taglio a PENSIONI d'oro: critiche al Governo da Confindustria. Allarme Conte dei Conti sul bilancio. Damiano, "imbroglio con flat tax"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 18:40:00 GMT)

Pensioni d'oro taglio sopra i 4 mila e 5 mila. Di Maio : «Sono un privilegio rubato» : 'Le Pensioni d'oro sono un privilegio rubato'. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, parlando a Stasera Italia su Rete4 confermando l'intenzione di tagliare la parte non ...

Davvero Di Maio può ottenere un miliardo di euro dal taglio delle “pensioni d’oro”? : Basta fare un paio di conti per capire che è impossibile: secondo gli esperti la cifra è più vicina ai cento milioni di euro The post Davvero Di Maio può ottenere un miliardo di euro dal taglio delle “pensioni d’oro”? appeared first on Il Post.

RIFORMA PENSIONI 2018/ Ichino vs Di Maio : “taglio assegni d’oro? Aumenti minime a 17 euro..” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie sul Governo Lega-M5s: Quota 100 e taglio PENSIONI d'oro nel 2019? L'addio all'Ape Sociale e il "caso dei 64 anni d'età", le novità(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 08:27:00 GMT)

Di Maio : 'Un miliardo dal taglio alle pensioni d'oro' - il Pd : 'Conti sbagliati' : Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Luigi Di Maio, intende mettere un tetto alle cosiddette "pensioni d'oro", quelle che superano i 5.000 euro, qualora i contributi versati non giustifichino tale importo. Con tale provvedimento egli si aspetta di ricavare un miliardo di euro da utilizzare per coprire il costo dell'aumento delle pensioni minime che contestualmente vorrebbe realizzare. I conti che non tornano Secondo i calcoli di Di ...

Pensioni d’oro - dal taglio proposto da Di Maio un risparmio di appena 200 milioni : Il ministro Luigi Di Maio propone di abolire gli assegni Pensionistici sopra i 4-5mila euro per aumentare le Pensioni minime. Di Maio stima un risparmio di un miliardo ma i pensionati con assegni così elevati sono circa 30mila persone: il taglio potrebbe quindi garantire una minore spesa per circa 210 milioni lordi ...

Dal taglio delle pensioni d'oro Di Maio ricaverebbe un mucchio di ricorsi e un pugno di spiccioli : ... il taglio delle 'pensioni d'oro' non garantirebbe una cifra tale da dare respiro ai conti pubblici , vale lo 0,016 per cento del Pil, , né sarebbe sufficiente per un'efficace politica redistributiva,...