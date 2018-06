DF Retro - rivisitiamo l' E3 2004 | PlayStation Portable vs Nintendo DS

eurogamer

(Di giovedì 28 giugno 2018) Facciamo un salto indietro all'E3 dele riesaminiamo quella che sembrava una delle più serrate console war della storia. Sony presentò la console portatile che appariva come lo stato dell'arte, la, e nella stessa fiera la casa di Kyoto rivelò ilDS. Il reveal della nuova console portatile dei creatori di Mario fu abbastanza debole, ma dal punto di vista delle vendite si sarebbe rivelata come la vincitrice della sua era, con PSP che comunque si dimostrò una valida rivale. Entrambe le macchine furono importanti per l'evoluzione del mobile gaming e le loro idee di base persistono negli attuali device da gioco mobile, avendo fornito i concetti di base per gli attuali smartphone, per non parlare del rivoluzionarioSwitch. Nell'ultimo episodio del DFqui sotto, io e John Linneman discutiamo delle rispettive press conference di Sony e, ...