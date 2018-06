Design it Possibile | Huawei chiama a raccolta i creativi

vanityfair

(Di giovedì 28 giugno 2018) «Ciascuno di noi ha un tratto unico e personale che lo contraddistingue. Ciascuno di noi ha una storia da raccontare e che merita di essere raccontata. Grazie aitraccoglierà le storie degli utenti e creerà per loro un luogo di scambio e condivisione dove queste storie potranno essere ascoltate e contribuire a ispirare sempre più persone». Racconta così il nuovo progetto Isabella Lazzini, Marketing & Retail Director CBGItalia. LEGGI ANCHEOfficine Edison, la casa per la ricerca e l’innovazione in campo energeticoit Possible Le idee, i progetti e le sensazioni degli utentitrovano da oggi spazio in un progetto che punta tutto sullatà. Con l’obiettivo di unire tecnologia, innovazione, esperienza e ispirazione, l’azienda ha dato il via a un viaggio al quale sono tutti invitati a partecipare. Per ispirare, ispirarsi e ...