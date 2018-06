Demi Lovato | il suo ringraziamento dopo il concerto in Italia non potrebbe renderti più

Video e scaletta del (breve) concerto di Demi Lovato a Bologna - il debutto in Italia lascia l’amaro in bocca : Il concerto di Demi Lovato a Bologna mercoledì 27 giugno ha segnato il debutto ufficiale dell'ex stellina Disney nel nostro Paese. Ieri sera Demi Lovato ha presentato il suo nuovo show al pubblico Italiano, oltre che i brani dell'ultimo album Tell Me You Love Me, rilasciato lo scorso settembre. La superstar internazionale si è esibita ieri sera all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, la sua prima volta in Italia con un concerto dal vivo: ...

Demi Lovato in venti momenti top (in attesa del suo primo concerto in Italia) : L'ex reginetta Disney debutta in Italia per la penultima tappa europea del suo Tell Me You Love Me World Tour, mercoledì 27 giugno all'Unipol Arena di Casalecchio sul Reno (Bologna). LEGGI ANCHEDemi Lovato arriva in Italia La «guerriera» del pop ha esorcizzato con la musica i fantasmi del suo passato, dalla bulimia all'autolesionismo fino alle dipendenze varie, come l'alcolismo, in cui è ricascata di recente (lo canta nel nuovo

Scaletta di Demi Lovato a Bologna per il Tell Me You Love Me Tour : orari e ultimi biglietti disponibili : Demi Lovato a Bologna per il Tell Me You Love Me Tour 2018: questa sera la cantante sarà in concerto per la prima volta in Italia per l'unica data italiana della Tournée. Demi Lovato si esibirà all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna, in uno show attesissimo e richiestissimo dai fan. La cantante ex sTellina Disney presenterà al pubblico italiano il nuovo album rilasciato lo scorso settembre, Tell Me You Love Me, anticipato dai

Demi Lovato - Bologna unica data italiana : Bologna, 25 GIU - Demi Lovato ha scelto la Unipol Arena di Bologna per la sua prima esibizione in Italia: la 25enne popstar di Albuquerque , New Mexico, sarà di scena il 27 giugno per l'unica data

«Sober» : l'amara verità di Demi Lovato sull'alcolismo in una canzone : «Svegliami quando avrò smesso di tremare e i sudori freddi saranno scomparsi / Chiamami quando sarà finita e la vera me sarà riapparsa». Sober, ultimo singolo di Demi Lovato – che si esibirà per la prima volta in Italia, a Bologna, il 27 giugno – contiene una verità amara. Una confessione musicata che sembra voler esorcizzare il ritorno all'alcolismo. https://www.instagram.com/p/BkSg2NYFnaW/?taken-by=ddLovato La cantante, che il

Demi Lovato - Sober | Testo - Traduzione - Audio - MP3 : Canzone Demi Lovato, Sober: Testo, Traduzione italiana, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Demi Lovato è Sober: ecco il Testo, la Traduzione in italiano, il video, l'Audio e il brano MP3 della canzone. L'inedito non fa parte dell'album Tell Me You Love Me, che la cantante sta portando in giro per il mondo nell'omonimo

Video - testo e traduzione di Sober di Demi Lovato - una confessione intima sul suo passato e la dipendenza dall'alcool : Rilasciato a sorpresa il nuovo singolo Sober di Demi Lovato, dopo giorni di indiscrezioni sull'imminente annuncio di un nuovo progetto. L'inedito non fa parte dell'album Tell Me You Love Me, che la cantante sta portando in giro per il mondo nell'omonimo tour nei palazzetti e nelle arene, bensì potrebbe anticipare il prossimo progetto discografico. Nel nuovo singolo Sober, Demi Lovato apre il cuore ai fan e racconta in maniera

