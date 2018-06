“Delusione” Ilary Blasi furiosa | non è un bel momento per Lady Totti

caffeinamagazine

(Di giovedì 28 giugno 2018) Lo abbiamo raccontato più volte nel corso di queste ultime settimane: gli ascolti di Balalaika, programma Mediaset basato sui Mondiali di calcio 2018 condotto dasembrerebbe non riuscire a decollare con gli ascolti, cosa che avrebbe portato un grande malcontento all’interno dell’azienda del Biscione. Il motivo? Forse la vera attrazione dei mondiali di calcio, quantomeno per la maggior parte della popolazione che può usufruire in chiaro di praticamente tutte le sfide dei mondiali, non c’è per via della nazionale italiana estromessa dal campionato. La più delusa comunque, stando a quanto scritto dal settimanale Oggi, sarebbe proprio la bionda presentatrice. La rivista ha infatti riportato nel suo ultimo numero questa indiscrezione: “A Mediaset sono molto insoddisfatti per gli ascolti di Balalaika. La più delusa dal responso dell’Auditel, dicono, sia però”. ...