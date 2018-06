Deliveroo | ricavi per 6 | 1mln euro in 2017

meteoweb.eu

: RT @fusi79: #food #delivery @Deliveroo_Italy tocca quota 20 città in Italia (Cagliari) e rende noto il bilancio 2017 con ricavi triplicati… - RistoriAmo : RT @fusi79: #food #delivery @Deliveroo_Italy tocca quota 20 città in Italia (Cagliari) e rende noto il bilancio 2017 con ricavi triplicati… - fusi79 : #food #delivery @Deliveroo_Italy tocca quota 20 città in Italia (Cagliari) e rende noto il bilancio 2017 con ricav… - guig73 : RT @TiziCip: #GIGECONOMY: IN ITALIA MAXI RICAVI, ALTISSIMO TURN OVER E POCHI OCCUPATI Le nove principali piattaforme nel nostro Paese, da… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Milano, 28 giu. (AdnKronos) –, leader dell’online food delivery di proprietà della britannica britannica Roofoods, chiude ilconin crescita di 4,1 milioni di, che dunque passano da 2 milioni a 6,1 milioni dialla fine dello scorso anno. L’esercizio si chiude con un margine positivo e pagamenti Irap per 6mila. Intanto la società entro fine anno conta di collaborare con 3500 rider (erano 2mila alla fine del), e di raggiungere oltre 30 città (erano 11 a fine). Attualmente le città raggiunte dal servizio sono Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Firenze, Genova, Lecco, Milano, Modena, Monza, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Roma, Torino, Varese e Verona. Con l’approdo a Cagliari recente diventano 20.è una start-up basata a Londra, consegna in oltre 200 città e opera in 12 Paesi (Gran Bretagna, Italia, ...