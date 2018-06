Decreto sul betting Di Maio manda ko il calcio italiano | cancella centinaia di milioni

Lavoro - redditometro - spesometro : battaglia Di Maio-Salvini sul Decreto dignità : Una protesta, pare, che avrebbe trovato ascolto sia al ministero dell' Economia che al quartiere generale della Lega. Il tema del Lavoro Al tema Lavoro, infatti, la bozza del decreto dignità dedica ...

In arrivo il "Decreto dignità". È una stangata sulle aziende : Roma - Decreto estivo in bilico tra promesse da mantenere e coperture che non ci sono. Oggi al consiglio dei ministri (che ieri sera non era ancora stato convocato) potrebbe approdare il primo provvedimento economico del governo giallo-verde. Dovrebbe includere alcune misure annunciate come l'abolizione dello split payment, che dovrebbe però essere limitata alle partite Iva. Poi un capitolo lavoro, con una stretta senza precedenti ai contratti a ...

Palagiustizia di Bari - gli avvocati in sciopero contro il ministro Bonafede 'Falsità sul Decreto' : 'Il ministro ha detto delle cose false quando ha dichiarato che la decisione del decreto legge è stata condivisa dall'avvocatura, non è vero'. Lo ha detto il presidente della Camera penale di Bari, ...

Sul contrasto alla povertà serve un Decreto governativo : La crescita della povertà negli ultimi anni ha toccato cifre davvero record in Italia, tanto che l'Istat stima che sono un milione e 619mila le famiglie in condizioni di povertà assoluta, con una distribuzione territoriale che non risparmia nessuna regione.Ad evidenziare il progressivo deterioramento delle condizioni di vita della popolazione, il tasso di mortalità è cresciuto enormemente rispetto agli anni ...

Di Maio : “M5s non arretra sul reddito di cittadinanza. E prossima settimana buona per Decreto dignità e abolizione vitalizi” : Sul reddito di cittadinanza “non arretremo”. Il tema sarà affrontato a breve e i cardini saranno sempre quelli già previsti nel disegno di legge del 2013, a prima firma Nunzia Catalfo, e poi inseriti nel programma elettorale del M5s per le elezioni del 4 marzo: quindi “lo Stato ti forma e ti dà un reddito”, in cambio “lavori ogni settimana 8 ore gratuite”. Luigi Di Maio interviene al congresso nazionale della ...

Di Maio : “M5s non arretra sul reddito di cittadinanza. E prossima settimana buona per Decreto Dignità e abolizione vitalizi” : Sul reddito di cittadinanza “non arretremo”. Il tema sarà affrontato a breve e i cardini saranno sempre quelli già previsti nel disegno di legge del 2013, a prima firma Nunzia Catalfo, e poi inseriti nel programma elettorale del M5s per le elezioni del 4 marzo: quindi “lo Stato ti forma e ti dà un reddito”, in cambio “lavori ogni settimana 8 ore gratuite”. Luigi Di Maio interviene al congresso nazionale della ...

Di Maio contro il lavoro domenicale : 'Rivedere il Decreto Monti sulle aperture dei negozi' : Il ministro del lavoro Luigi Di Maio ha annunciato di voler limitare il lavoro domenicale e festivo degli addetti del commercio. Alla specifica domanda, rivolta al vicepremier da un gruppo di lavoratori, sull’intenzione da parte del governo di aprire un tavolo per rivedere il decreto Monti, quello che ha liberalizzato le aperture dei negozi di domenica e nei giorni festivi, la risposta è stato un inequivocabile “Certo!”. L’apertura di Di Maio ...

Luigi Di Maio : 'Sul lavoro domenicale pronti a rivedere il Decreto Monti' : Quando nel 2012 il governo Monti ha completamente liberalizzato il settore del commercio, abolendo tra l'altro le restrizioni sull'apertura domenicale e festiva dei negozi, il lavoro domenicale è ...

Di Maio : 'Sul lavoro domenicale pronto a rivedere il Decreto Monti' : Limitare il lavoro domenicale? Se ne può discutere. Lo ha detto, ma senza promettere nulla di preciso, il ministro del lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, rispondendo ad alcune persone ...

Di Maio : sul lavoro domenicale - pronti a rivedere il Decreto Monti | : Il ministro, fuori dal Mise, risponde ad alcuni manifestanti sulla possibilità di modificare la liberalizzazione del lavoro nell'ultimo giorno della settimana: "Certo. Dobbiamo cercare di seguire un ...

Di Maio : pronti a rivedere il Decreto Monti sul lavoro domenicale - : Il ministro, fuori dal Mise, risponde ad alcuni manifestanti sulla possibilità di modificare la liberalizzazione del lavoro nell'ultimo giorno della settimana: "Certo. Dobbiamo cercare di seguire un ...

Alitalia - ok alla Camera al Decreto sulla proroga : diventa legge : L'Aula della Camera ha dato il via libera definitivo al decreto legge su Alitalia che, senza modifiche rispetto al testo modificato al Senato, diventa così legge. I voti a favore sono stati 512, ...

Di Maio risponde a Foodora sul Decreto dignità : Aggiornamento - Il ministro Luigi Di Maio ha risposto tramite il suo account Facebook dicendo che nei prossimi giorni incontrerà anche i rappresentanti delle aziende come Foodora e ha ribadito la sua guerra al precariato. Ecco le sue parole:"Sono contento che finalmente si inizi a parlare dei diritti dei riders e di tutti i ragazzi che lavorano per le piattaforme digitali. Oggi il managing director di Foodora Italia ha criticato alcuni punti ...

Di Maio frena sul contante - l'annuncio del 'Decreto dignità' : Il primo decreto del ministro Luigi Di Maio si chiamerà "decreto dignità". Lo ha detto lo stesso ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico a Rtl, spiegando che avrà quattro punti fondamentali: ...