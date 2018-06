Decreto dignità | ora fra i 5 Stelle si fa largo la paura del boicottaggio

huffingtonpost

(Di giovedì 28 giugno 2018) Non siamo ancora alla teoria del complotto, per adesso si potrebbe parlare piuttosto di sindrome d'accerchiamento. Alcuni M5s cominciano a farsi qualche domanda sul funzionamento dei ministeri sospettando in alcuni casi anche una specie di. Come nel caso dellegge Dignità che sarebbe dovuto arrivare in Consiglio dei ministri mercoledì e invece bisognerà aspettare almeno lunedì nella migliore delle ipotesi.Alla base del ritardo ci sarebbero problemi di coperture sullo split payment e sull'eliminazione della pubblicità per i giochi d'azzardo. Tuttavia nel M5S, chi sta seguendo da vicino il dossier, punta il dito contro la "macchina ministeriale" che avrebbe rallentato l'iter del documento, rimasto diversi giorni bloccato al Mef.In sostanza, viene raccontato che, il ministro Tria prima di partire per l'Ecofin avrebbe chiesto di non ...