Decreto dignità e i suoi fratelli | tutto rinviato | mancano le coperture

Reddito di cittadinanza e Decreto dignità a rischio. Di Maio : "Solo un ritardo" : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria si era già detto dubbioso a proposito del Reddito di cittadinanza, uno degli obiettivi principali del Movimento 5 Stelle, e sempre proprio che in queste ore il capo del MEF abbia imposto uno stop non soltanto al Reddito di cittadinanza, ma anche al "decreto dignità" portato avanti dal Ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Il motivo di questo stop, seppur temporaneo, sarebbe da ricercare nelle coperture ...

Consiglio dei ministri - slitta il Decreto dignità : non ci sono le coperture. Ma Di Maio : “Colpa della burocrazia” : Niente decreto dignità, almeno per questa settimana. Il primo provvedimento annunciato dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio slitta alla prossima settimana: doveva essere approvato ieri in Consiglio dei ministri, ma non ci sarebbero le coperture per alcune misure previste dal testo. Secondo Di Maio, però, si tratta solo di un rinvio causato dagli adempimenti burocratici.Continua a leggere

Il ministro Tria si allea con la Lega e fa saltare il “Decreto dignità” : Una semplice battuta d’arresto, o un caso politico? Problema tecnico banale e superabile, dicono i collaboratori del vicepremier Luigi di Maio. Ma c’è di mezzo anche la politica e le sue tensioni, se è vero che lo stop al «decreto dignità» - fortemente osteggiato dalle associazioni degli imprenditori, e pochissimo gradito alla Lega - è stato deciso...

In arrivo il "Decreto dignità". È una stangata sulle aziende : Roma - Decreto estivo in bilico tra promesse da mantenere e coperture che non ci sono. Oggi al consiglio dei ministri (che ieri sera non era ancora stato convocato) potrebbe approdare il primo provvedimento economico del governo giallo-verde. Dovrebbe includere alcune misure annunciate come l'abolizione dello split payment, che dovrebbe però essere limitata alle partite Iva. Poi un capitolo lavoro, con una stretta senza precedenti ai contratti a ...

Decreto dignità - Di Maio : ‘Pronto ma mancano bollinature - arriva entro martedì’. Ok a proroga fattura elettronica : Il governo ha varato l’annunciata proroga della fatturazione elettronica per i benzinai. Rinviata invece a lunedì o martedì prossimo, ha spiegato dopo il consiglio dei ministri il vicepremier Luigi Di Maio, l’approvazione dell’atteso Decreto dignità. “Il Decreto è scritto, il testo è pronto”, ha detto in una diretta diffusa sul suo profilo Facebook il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro. “Sta facendo il ...

Un mese di annunci - zero provvedimenti in Cdm. Slitta ancora il Decreto dignità - Di Maio : "Ok entro lunedì o martedì" : A giudicare dalle prime quattro settimane, il "Governo del cambiamento" tanto diverso dai precedenti non è: molti annunci, zero provvedimenti. In poco meno di un mese, i sei Consigli dei ministri non hanno ancora licenziato un provvedimento di indirizzo politico, limitandosi a deliberare esclusivamente su questioni emergenziali o strettamente burocratiche. Anche il "decreto dignità", annunciato dal vicepremier Luigi Di Maio il 14 ...

Openjobmetis : con Decreto dignità indietro di 20 anni : ... "siamo pronti a valutare con il ministro tecniche e regole per limitarne gli abusi, ma non è certo con l'innalzamento della contribuzione che si favorisce l'economia italiana".Comunque, se il ...