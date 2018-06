Dazi | Trump manda in tilt i mercati Scontro con la Cina | battuta d' arresto per il pil Usa

Trump con Dazi auto potrebbe distruggere 100mila posti di lavoro negli Usa nel 2019 : La guerra commerciale scatenata da Donald Trump potrebbe portare a una perdita netta di 100.000 posti di lavoro negli Stati Uniti l'anno prossimo. E' quanto stima la società di ricerca Oxford ...

Perché i Dazi di Trump rischiano di far esplodere la bolla degli «emergenti» : Il ribasso dei listini azionari emergenti dai picchi di gennaio è vicino al 20%, la soglia che delimita una correzione tecnica dall’ingresso in un “mercato Orso”. Quale strada prenderanno dipenderà da dollaro e dazi...

Dazi : Ue - contatti per incontro Juncker-Trump : Al G7 in Canada c'era stata una proposta fatta dello stesso Juncker a Trump "per mantenere i canali di comunicazione aperti" nonostante le divergenze sulla politica commerciale tra le due sponde ...

Passo indietro di Trump sui Dazi : ...dalle nuove e crescenti minacce poste dagli investimenti esteri sostenendo al contempo l'ambiente forte e aperto agli investimenti nei quali la nazione è impegnata e che giovano all'economia e alla ...

Perché i Dazi di Trump minacciano l'industria dell'auto : Una possibile frenata degli acquisti di vetture straniere negli Usa, potrebbe avere conseguenze gravi per la stessa produzione americana

E la Harley ora vorrebbe lasciare gli States dei Dazi di Trump : Se gli Usa alzano barriere doganali, il resto del mondo farà altrettanto e per la mitica casa statunitense fondata nel 1901 da William Silvester Harley e Arthur Davidson sarebbe un colpo durissimo: ...

Trump minaccia la Ue : Dazi quasi pronti : La guerra dei dazi non si ferma. Donald Trump l'ha dichiarata al mondo intero e su Twitter torna a minacciare l'Europa con lo spettro di una nuova offensiva sulle auto, dopo quella su acciaio e ...

I Dazi sull’auto di Trump costeranno 45 miliardi di dollari : L'allarme lanciato dall'Associazione dei costruttori. Il neo protezionismo rischia di pesare sulla crescita mondiale. I consumatori americani si troveranno costi più elevati anche per acquistare i pezzi di ricambio per le loro auto, sia americane che straniere...

Guerra commerciale - Marchionne : 'Dazi non solo fine del mondo - politicamente capisco Trump' : I dazi doganali di Donald Trump? Un'apertura verso la carrellata di tariffe punitive che il presidente americano sta annunciando - tra l'altro nelle ultime ore Trump ha anche preannunciato l'arrivo ...

Marchionne sta con Trump "Comprendo i Dazi sull'auto" : Sergio Marchionne spacca l'Europa in due sui maxi-dazi che Donald Trump vuole applicare alle esportazioni di auto dall'Europa verso gli Stati Uniti. L'ad di Fca, a margine di un evento con l'Arma dei Carabinieri, a Roma, è stato chiaro: "In Europa - ha puntualizzato - Italia e Francia hanno un flusso di vetture verso gli Usa molto diverso da quello della Germania, e Fiat Chrysler Automobiles produce quasi 3 milioni di autoveicoli in Nord ...

Trump : «Presto Dazi sulle auto dalla Ue» : Di Maio: superare il tabù «Non dobbiamo avere paura di parlare di dazi - ha chiarito intanto il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio - la nostra economia è un unicum e se i dazi servono ...

Cosa c’è dietro la strigliata di Trump all’azienda che usa i Dazi come “scusa” : New York. I tweet della prima mattina hanno messo in evidenza una pessima nottata. Donald Trump non ha digerito l’annuncio della Harley-Davidson di trasferire una parte della produzione all’estero per “alleviare il peso dei dazi dell’Unione europea” e il presidente ha esploso in rapida sequenza una

Dazi - Marchionne : 'Capisco Trump - non è la fine del mondo. Distinguere tra situazioni molto differenti' : ROMA - 'È un problema che si può gestire', dice della guerra dei Dazi Marchionne. 'Tutto si può gestire'. Ed anche se 'il fatto che si sia scatenato...

Di Maio - Harley Davidson e i Dazi di Trump : Il contesto è il confronto continuo con cui Trump vorrebbe riequilibrare i vari deficit di bilancio sofferti dall'economia statunitense negli scambi con vari paesi, dalla Cina a diversi alleati ...