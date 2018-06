Davide è il Re del Mediterraneo | 45 26 sui 400

Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 : Davide Re - spettacolare oro! Libania Grenot d’argento - bronzi dai 100 metri : Seconda giornata di gare per l’Atletica leggera ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. A Tarragona (Spagna) l‘Italia conquista altre medaglie in una serata mediamente positiva. Davide Re domina letteralmente i 400 metri e trionfa con un eccellente 45.26, abbattendo il suo personale di cinque centesimi. Il ligure è diventato così il quarto azzurro di tutti i ...

Davide Maran - polizia di Lubiana : “Ritrovato nel fiume corpo dello studente scomparso il 25 marzo” : Il 19 giugno i vigili del fuoco di Lubiana, in Slovenia, hanno ritrovato un cadavere nel fiume Ljubljanica, nella zona orientale della città. E subito il pensiero era andato al 26enne Davide Maran, scomparso quasi tre mesi fa proprio a Lubiana dopo una serata in discoteca. Ma ora i sospetti sono stati confermati. A renderlo noto è un un comunicato della polizia locale, in cui si aggiunge che dall’autopsia disposta dal giudice non sono ...

LETTURE/ Dal salmo di Davide a Ugolino - il dolore del tradimento : Non c'è bisogno di scomodare i poeti per parlare del tradimento. Nondimeno la parola scritta aiuta il distacco. Così in Davide, Catullo e Dante. LAURA CIONI(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 06:10:00 GMT)LETTURE/ Abelardo ed Eloisa, la trappola dell'amor di sé, di L. CioniLETTURE/ Cicerone e la prima legge dell'amicizia, di L. Cioni

Mario + Rabbids Kingdom Battle : Davide Soliani parla del futuro della serie e svela dettagli sul nuovo DLC dedicato a Donkey Kong : Mario + Rabbids Kingdom Battle è stato un successo strepitoso quando è stato lanciato l'anno scorso, tra poco il titolo si arricchirà di contenuti con un nuovo corposo DLC dedicato all'amato Donkey Kong e il creative director, Davide Soliani, ha rilasciato interessanti dichiarazioni che suggeriscono un possibile futuro per la serie. parlando con i colleghi di Eurogamer.net, il nostro Davide Soliani ha risposto alla domanda sui piani futuri di ...

Ciclismo – Giochi del Mediterraneo - ecco la lista dei convocati del ct Davide Cassani : Amadori e Salvoldi hanno ufficializzato i nominativi degli azzurri che prenderanno parte alle gare in linea (27 giugno) e a cronometro (30 giugno) sul circuito cittadino di Vila-Seca Scatta l’operazione Giochi del Mediterraneo per il Ciclismo italiano. Alla 17^ edizione della manifestazione, che si svolgerà a Tarragona, in Spagna, il Coordinatore delle Squadre Nazionali Davide Cassani, su indicazione dei CT Marino Amadori e Dino Salvoldi ha ...

Roberto Fico e gli ortodossi del Movimento 5 Stelle all'attacco di Davide Casaleggio : Dopo mesi , anni?, di coltellate alle spalle e sputtanamenti reciprochi tra le varie fazioni, i grillini si divideranno in due , o piu'?, partiti e a quel punto la loro parabola politica toccherà il ...

Stadio della Roma - le carte sull'ultima cena di Luca Lanzalone con Davide Casaleggio : chi ha pagato : È stata l''ultima cena' per Luca Lanzalone , prima dell'arresto ai domiciliari per corruzione nell'ambito dell'inchiesta sulla costruzione del nuovo Stadio della Roma. Ma per l'Associazione ...

Stadio della Roma - Davide Casaleggio : 'Io e Luca Lanzalone a cena a tavoli diversi'. Ma aveva prenotato tutto il ristorante : L'inchiesta sullo Stadio della Roma crea gravi, anzi enormi, imbarazzi anche a Davide Casaleggio , il vero leader del M5s. tutto ruota attorno alla chiacchieratissima cena con Luca Lanzalone , il ...

Davide Casaleggio e la cena delle nomine con Lanzalone/ Video - “Mai fatta questa cena - Parnasi non lo conosco” : Davide Casaleggio e la cena delle nomine con Lanzalone, Video, “Mai fatta questa cena, Parnasi non lo conosco”. Intercettato a Roma l'esponente dei 5 Stelle ha smentito le indiscrezioni(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 15:56:00 GMT)

Paolo Bonolis si fa il regalo per i 57 anni : vacanza con Sonia Bruganelli e i figli Adele e Davide a Formentera : Formentera ? In vista della festa per i suoi 57 anni, che compirà il prossimo 14 giugno, Paolo Bonolis si è regalato una vacanza a Formentera. Il conduttore di ?Avanti un...

Comunali - Gentiloni 'Morte del Pd Notizia esagerata'. Salvini 'Un successo'. Di Maio 'Davide continua a vincere su Golia' : ... la scelta di governare con la Lega è stata dettata dalla legge elettorale che ci ha costretto a scendere a compromessi con una forza politica su cui non siamo d'accordo su diversi fronti'. < LO ...