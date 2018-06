Dalle cantine pugliesi alla Scala del rock | i Negramaro conquistano San Siro

ilgiornale

(Di giovedì 28 giugno 2018) Se loro lo definiscono "un concerto dinamico", potete immaginarvi com'era. Ieri sera ia Sansono stati la perfetta realizzazione di un gruppo "indie" che in poco più di dieci anni passa dai piccoli localidel pop.Due ore e un quarto ("Ma avremmo voluto suonare molto di più"), 28 brani tra hit come Mentre tutto scorre o La prima volta e passaggi strumentali composti da Danilo Tasco e Andrea Mariano: insomma una festa. E difatti, quando si sono accese le luci dopo lo show di Stylophonic, davanti al palco "incastrato" tra due gigantesche parabole televisive (disegnato da Giò Forma) c'era l'entusiasmo vero di chi segue questa band salentina da quando vagava nell'underground italiano. "Noi suoniamo ancora indie - ha spiegato il leader Giuliano Sangiorgi prima di salire in scena - anche se ai nostri tempi l'indie è un'altra cosa. Sul palco le nostre canzoni sono ...