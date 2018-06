Dal primo luglio aumentano le bollette | +6 | 5% per l’elettricità e +8 | 2% per il gas

Bollette - rincari in vista : Dal primo luglio luce +6 - 5% - gas +8 - 2% : Aumenti in arrivo per le Bollette dal primo luglio. L'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente ha annunciato un rincaro del 6,5% per a luce e dell'8,2% per il gas, dovuto alle tensioni ...

Tariffe energia - aumento luce e gas : Dal primo luglio + 6.5% e +8.2% [DETTAGLI] : Dal prossimo primo luglio la spesa per l’energia, per la famiglia tipo in tutela, registrerà un incremento del 6,5% per l’energia elettrica e dell’8,2% per il gas naturale. Lo fa sapere l’Autorità di regolazione per l’energia reti e ambiente, spiegando che le tensioni internazionali e la conseguente forte accelerazione delle quotazioni del petrolio hanno “pesantemente influenzato” i prezzi nei mercati ...

Rete Imprese : Vaccarino nuovo presidente Dal primo luglio : Roma, 28 giu. (AdnKronos) – Daniele Vaccarino, presidente nazionale della CNA (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa), sarà dal 1° luglio 2018 presidente di Rete Imprese Italia. Vaccarino, esprimendo soddisfazione per l’incarico, si legge nella nota, “si è dichiarato consapevole delle impegnative sfide, nazionali e internazionali, che attendono le Imprese in questo delicato momento ...

Istat : “Nel primo trimestre debito/pil al 3 - 5% - dato migliore Dal 2000. La pressione fiscale giù Dal 38 - 4 al 38 - 2%” : Un miglioramento del rapporto debito/pil grazie all’aumento delle entrate. E un lieve calo della pressione fiscale. Cresce poi il reddito disponibile delle famiglie, insieme ai consumi. Ma aumenta anche l’inflazione, cosa che fa calare il potere di acquisto. E’ quello che emerge dal conto trimestrale delle amministrazioni pubbliche reso noto dall’Istat. Nel primo trimestre 2018 l’indebitamento netto in rapporto al pil ...

FonDali puliti - a Genova il primo campionato di "SpazzApnea" : 'È un modo per sensibilizzare i cittadini sul tema dell' inquinamento del mare ', ha spiegato l'assessore comunale all'Ambiente Matteo Campora, mentre l'assessore regionale allo Sport Ilaria Cavo ha ...

Basket - Champions League 2018-19 : Venezia - Avellino e Virtus Bologna direttamente alla fase a gironi - Cantù parte Dal primo preliminare : Sono state ufficializzate le squadre partecipanti alla prossima edizione della Basketball Champions League 2018-19, la maggiore delle due coppe europee organizzata dalla FIBA, che contende all’Eurocup lo scettro di seconda coppa europea per livello di gioco. L’Italia schiera ai nastri di partenza l’Umana Reyer Venezia, la Sidigas Avellino, la Virtus Segafredo Bologna e la Red October Cantù. Venezia, Avellino e Bologna ...

Teatro Sistina - una sfilata di stelle dirette da Piparo : c'è anche Rugantino con Montesano a 40 anni Dal primo successo : Proseguendo il grande lavoro di Piparo per contagiare al Musical le giovani generazioni senza allontanare i loro genitori, il 10 aprile approderà al Sistina- dove è nato- il mondo magico di PETER PAN ...

Da Mercoledì 20 Giugno nei digital store e dal 22 nelle radio italiane "La scia" (Etichetta Riserva Sonora), il primo singolo della giovanissima cantautrice reggiana Claudia Chiarenza in arte Klari, canzone scritta con l'autore della Warner Music Italia Valerio Carboni. Il brano descrive la tendenza della ...

Da Venerdi 22 Giugno nelle radio italiane "Auf wiedersehen", il primo singolo del duo torinese Sedona, scritto da Dario Armenio e Anna Mantovani. Il brano rappresenta il saluto, in bilico tra un addio e un arrivederci, di chi ha deciso di estraniarsi da un mondo digitale in cui non si ritrova più, dove flussi ininterrotti di immagini ...

Carta d’identità elettronica - Dal primo luglio prenotazioni solo dal sito del ministero : A partire da lunedì prossimo sarà possibile prenotare la richiesta di Carta d'identità elettronica solo tramite un'apposita sezione del sito del ministero degli Interni.Continua a leggere

Usa : Fda approva primo farmaco derivato Dalla marijuana

Uruguay-Russia - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. Suarez e Cavani Dal primo minuto - Golovin e Cheryshev con Smolov : Il primo posto nel gruppo A in palio in occasione del match tra Uruguay e Russia, che si sfidano oggi, lunedì 25 giugno, alle ore 16.00 nella Samara Arena per conquistare la vetta del girone. I padroni di casa e i sudamericani, con due vittorie a testa contro Arabia Saudita ed Egitto, hanno già messo in cassaforte il passaggio agli ottavi dei Mondiali 2018 e giocheranno con animo sereno per guadagnarsi un piazzamento al vertice della classifica ...

Fiorentina - definito il primo addio Dalla rosa viola : Fiorentina che si appresta a far posto all’arrivo di Pjaca, obiettivo numero uno per l’attacco della squadra di mister Pioli Gil Dias si appresta a lasciare la Fiorentina, dopo una stagione non certo indimenticabile. Il club viola è infatti in trattativa con il Nottingham Forest per la cessione dell’esterno mancino, affare già in dirittura d’arrivo secondo quanto rivelato dal ‘Telegraph’. La Fiorentina non ...