Daconto PD | Monte Mario allagato dopo lavori

(Di giovedì 28 giugno 2018) Roma – Claudia, responsabile Comunicazione del Pd Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni. “Aun intero quartiere bloccato per la rottura di condotta di Acea tra via Maffeo Vegio, via delle Benedettine e via Siro Corti. E’ questo lo scotto che i cittadini devono pagare in cambio della copertura delle buche?”. “Strade chiuse per allagamento il giornola fine deidi rifacimento del manto stradale? Ma come sono stati fatti questi? E adesso chi paga? Sarebbero questi gli interventi fatti bene della giunta Raggi?”. “L’amministrazione chiarisca al più presto cause e responsabilità di questo ennesimo disservizio a danno della cittadinanza”. L'articolo(PD):proviene da RomaDailyNews.