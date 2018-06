Da Torre del Greco al Principato di Monaco | un patto per il corallo

Torre del Greco - sono 15 gli indagati per il voto inquinato : Sale a quindici il numero degli indagati per il presunto voto di scambio all'ultima tornata elettorale a Torre del Greco. Posti di lavoro con Garanzia Giovani in cambio di una campagna elettorale 'a ...

Dimentica il freno a mano prima della passeggiata al porto : auto in mare a Torre del Greco : Torre DEL Greco - Maldestro incidente al porto di Torre del Greco: una Smart finisce in acqua. Mezzi di soccorso e forze dell'ordine al lavoro al molo di ponente della città corallina, nella zona dell'...

CEVA/ Riaperta dopo oltre un anno la piscina al Parco della Rotonda "Vecchia Torre" : SERGIO RIZZO - dopo la tragica alluvione del novembre 2016, la piscina comunale di CEVA , Cn, è rimasta chiusa per oltre un anno causa i molteplici e gravi danni subiti. Il Parco della Rotonda era ...

Torre del Greco - Giovanni Palomba è il nuovo sindaco. Ecco la composizione del consiglio comunale : Gli ultimi articoli di Politica & Lavoro Castellammare - Gaetano Cimmino eletto sindaco. E' stato votato da 10.233 stabiesi Castellammare - Cimmino sindaco, Ecco la composizione del prossimo ...

Affluenza bassissima nel Napoletano : Torre del Greco maglia nera in Italia : Il primato Italiano al negativo per l'astensionismo va al Comune di Torre del Greco dove, alle 19, aveva votato soltanto il 14,50% degli aventi diritto , rispetto al 36,38 del primo turno, . ...

Fanno esplodere lo sportello del bancomat - ma il colpo sfuma. Assalto mancato a Torre Suda - : Il piano studiato da tre malviventi per 'svuotare' il bancomat della filiale della Banca Popolare Pugliese di Torre Suda si è bloccato a metà strada. I criminali sono riusciti a far esplodere lo ...

Giappone : crolla Torre dello storico castello di Kumamoto : Una delle principali attrazioni turistiche del Giappone meridionale ha subito un crollo: si tratta di una torre del castello di Kumamoto. A provocare il danno alla struttura, parte di un complesso fortificato costruito nel 1607, sono state le forti piogge che hanno colpito la regione. Non si sono registrati ulteriori danni o feriti. L'articolo Giappone: crolla torre dello storico castello di Kumamoto sembra essere il primo su Meteo Web.

Faenza. Nella 'Giornata del faentino lontano e del faentino sotto la Torre ' premiati Monti e Sacchini. : In questo periodo collabora con i direttori stabili del Teatro Riccardo Chailly, fino al 1993, e Daniele Gatti dal 1997 al 2002 Nella realizzazione degli spettacoli e dei concerti delle stagioni, ...

Terremoto Centro Italia - crollo della Torre di Accumoli : a giudizio in 7 - c’è il sindaco. Parente delle vittime : “Si dimetta” : Per il crollo del campanile di Accumoli, uno dei simboli del Terremoto in Centro Italia del 24 agosto 2016, sarà processato anche il sindaco Stefano Petrucci. Il primo cittadino della cittadina in provincia di Rieti è tra i 7 imputati per omicidio colposo e disastro colposo rinviati a giudizio dal giudice dell’udienza preliminare Ilaria Auricchio. Il crollo della torre campanaria causò la morte di un’intera famiglia: dei coniugi Andrea ...

Le minacce di morte a Cathy La Torre sono lo specchio della cultura dell'odio : Quello che però non torna è l'aggressività e il cinismo verbale con cui Salvini si sta proponendo all'Italia, all'Europa e al Mondo, come Ministro degli Interni . No, questo onestamente non ce l'...

Bologna - minacce di morte a Cathy La Torre - avvocata delle battaglie per i diritti dei gay : La donna è stata minacciata di morte da un utente su Facebook che le ha scritto: "Pedala... che presto mentre pedali ti arriverà un colpo di pistola sulla fronte. Nessun compromesso con le lesbiche. Nessuno"Continua a leggere

Torre del Greco : 'Estranei nel seggio durante blackout' : Undici minuti di blackout al seggio, a votazioni ancora in corso e con lo spoglio delle schede partito al buio. Èaccaduto all'Angioletti, scuola media di via Giovanni XXIII a Torre del Greco, che il ...

Torre del Greco - indagini sul voto altri sei seggi nel mirino dei pm : Dai primi interrogatori e dai controlli sui cellulari arrivano conferme sullo scandalo dei netturbini assunti in cambio del voto a Torre del Greco. E potrebbe aprirsi un secondo filone d'inchiesta in ...

