' Da soli non si vince' | Calenda archivia il Pd

Telegram down in tutto il mondo - non siete i soli! : In questi mesi Telegram ha avuto saltuariamente numerosi problemi lato server che hanno impedito agli utenti di connettersi ad uno dei servizi di messaggistica istantanea più utilizzati al mondo. Ma, mentre in precedenza gli inconvenienti riguardavano esclusivamente l’Europa, pare che adesso la questione sia ancora più rilevante poichè sarebbe diffusa a livello globale stando alle ultime segnalazioni riportate su Twitter e nei vari portali ...

Mattarella a San Patrignano : 'La solidarietà nel Dna degli italiani - non arrendetevi alla paura : Nel Talmud è scritto che chi salva una vita salva il mondo intero. San Patrignano in questi anni ha salvato tante vite e continua a farlo . Non è una realtà astratta, teorica, lontana, ma composta da ...

Mattarella : 'Senza solidarietà l'Italia non è grande' - : Il presidente della Repubblica ha visitato la comunità di San Patrignano in occasione dei 40 anni di attività della struttura. L'appello ai 1.300 ragazzi ospiti: "Non ci si può arrendere alla paura". ...

Mattarella : 'La solidarietà è nel Dna degli italiani. Non ci si deve arrendere alla paura' : 'Qui si respira solidarietà, e questo è un patrimonio del nostro popolo, nel Dna degli italiani vi è la solidarietà'. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, parlando a 1.300 ...

Mattarella : “L’Italia non sarebbe così grande senza la solidarietà. Non ci si può arrendere alla paura” : La solidarietà come “patrimonio dell’Italia” e l’invito a non arrendersi alla paura. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo davanti a 1300 ragazzi nel refettorio della comunità di San Patrignano a Coriano (Rimini), ha parlato dell’unità del Paese e dell’importanza di creare e rafforzare “i tessuti relazionali”: “Qui si respira solidarietà, e questo è un patrimonio del ...

Mattarella : 'solidarietà è nel Dna degli italiani. Non ci si arrenda a paura' : "La nostra cultura, la nostra storia, la bellezza del nostro Paese - ha detto il capo dello Stato - non sarebbero così grandi né così apprezzati nel mondo senza questo dato, questo valore della ...

Mattarella : «Senza solidarietà non è Italia» : «Nel Dna degli italiani vi è la solidarietà: la nostra cultura, la nostra storia, la bellezza del nostro Paese non sarebbero così grandi né così apprezzati nel mondo senza questo dato, questo valore della solidarietà». Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parla a 1.300 ragazzi nel refettorio della comunità di San Patrignano a Coriano, nel ...

Mattarella : 'Senza la solidarietà l'Italia non sarebbe grande' : "Qui si respira solidarietà. Questo è un patrimonio del nostro popolo, nel Dna degli italiani vi è la solidarietà'". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a 1.300 ...

Summit Ue sui migranti - Merkel : “Paesi d’ingresso non siano soli. Dobbiamo rafforzare Frontex e proteggere confini” : “Abbiamo trovato molta buona volontà per discutere e superare i disaccordi sul tema dei migranti. Siamo concordi sul fatto che serve un rafforzamento delle frontiere esterne e sul fatto che la responsabilità è di tutti: nessun Paese deve prendersi il peso da solo. Cerchiamo una soluzione europea e, ove possibile, vogliamo riunire chi vuole sviluppare un quadro d’azione comune. Dobbiamo rafforzare Frontex e servono ulteriori accordi ...

Migranti : Macron - sanzioni in caso di non solidarietà : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Xiaomi Mi Band 3 a soli 25 euro su Gearbest - per non parlare di Xiaomi Mi 8 : Continuano le strepitose promozioni di Gearbest, che questa sera metterà in vendita Xiaomi Mi Band 3 a un prezzo davvero interessante, e replicherà domani con Xiaomi Mi 8. L'articolo Xiaomi Mi Band 3 a soli 25 euro su Gearbest, per non parlare di Xiaomi Mi 8 proviene da TuttoAndroid.

Mondali 2018 - il Brasile vince ma non convince : decide il solito Coutinho nel finale e per la Costa Rica è una beffa [FOTO] : 1/18 LaPresse ...

Sla - il presidente Aisla : “Chiediamo allo Stato di non lasciare soli i malati : più finanziamenti e più competenze mediche” : Il 21 giugno si celebra la Giornata mondiale sulla SLA con l’obiettivo di portare attenzione su una malattia neurologica grave che colpisce nel mondo circa 450mila individui, di cui almeno 6mila casi certificati in Italia. Per sostenere uomini e donne malati, l’Associazione italiana sclerosi laterale amiotofica (Aisla) lavora da 35 anni sul territorio italiano con 60 sezioni locali, 250 volontari distribuiti in 19 regioni, ponendo al centro ...

Mattarella : «L’Europa non ci lasci soli». In mare muoiono neonata e donna incinta : Domenica a Bruxelles un «vertice straordinario e informale ristretto» fra Italia, Francia, Germania, Spagna, Grecia, Bulgaria e Austria.