CyberChallenge it | l' università di Padova vince la seconda edizione della gara fra

agi

: Festa di giovani a CyberChallenge 2019 Ha vinto la squadra dell’Università di Padova. Congratulazioni a loro e tutte le altre squadre. - saccad : Festa di giovani a CyberChallenge 2019 Ha vinto la squadra dell’Università di Padova. Congratulazioni a loro e tutte le altre squadre. - corzunino : Università Roma La Sapienza. -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Premiate questa mattina al museo di Arte Classica dell’Università La Sapienza di Roma le squadre dell’Università di, del Politecnico di Milano e di Venezia Ca’ Foscari, rispettivamente prima,e terza classificata alladi.it, il programma che seleziona i migliori talenti informatici del paese tra i 16 e i 22 anni organizzato per il secondo anno dal Laboratorio Nazionale di Cybersecurity del Consorzio interuniversitario nazionale per l’informatica (CINI). Presenti all’iniziativa il Rettore dell’Università La Sapienza, i vertici del Dipartimento delle informazioni per la sicurezzaRepubblica, del Centro Interforze Operazioni CiberneticheDifesa, i rappresentanti del CINI e Camil Demetrescu, professore all’Università Sapienza di Roma e coordinatore nazionale ...