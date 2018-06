Criminalizzare la solidarietà non risolve | l' Europa ha bisogno di umanità

huffingtonpost

(Di giovedì 28 giugno 2018) Fino al 22 giugno 2018, secondo l'OIM, sono stati 960 i migranti che quest'anno hanno perso la vita lungo la rotta del Mediterraneo. Fra questi, 623 decessi si sono verificati nel Mediterraneo Centrale, 45 nel Mediterraneo Orientale e 292 nel Mediterraneo Occidentale. Quest'ultimo dato rappresenta un record lungo questa rotta, senza precedenti dal 2014 a oggi, e un potenziale indizio di sviluppi futuri.Negli ultimi anni, abbiamo assistito a un drammatico cambiamento degli schemi e degli approcci alla migrazione e osservato come la chiusura di una rotta solitamente spinga le persone a tentarne di nuove e più pericolose.Il mese scorso, l'UNHCR ha chiesto che si adottassero misure urgenti per far fronte alla migrazione in Spagna e aiutare il paese a rispondere alla crisi migratoria. Negli ultimi tre anni, gli arrivi in Spagna sono aumentati insieme al numero di persone che perdono ...