Crateri e tramonti arcobaleno | Marte in 3D è uno spettacolo

Marte - in arrivo mille immagini in 3D : ecco il Pianeta rosso tra Crateri - tramonti e arcobaleni : Marte come non l’abbiamo mai visto, tra crateri, tramonti, tempeste. Anche con i colori dell’arcobaleno. Le immagini scattate dallo strumento Colour and Stereo Surface Imaging System (CaSSIS) e svelate in occasione di un workshop organizzato dall’Agenzia spaziale italiana mostrano il Pianeta rosso in una veste totalmente nuova ed inaugurano l’iniziativa di rilascio di uno scatto inedito a settimana. Saranno immagini in 3D dalle quali si potranno ...