Cottarelli | ' Flat tax? Non farei una cosa del genere'

Flat tax - Cottarelli : “Servono finanziamenti e sposta il reddito verso i più abbienti. Non farei una cosa del genere” : Il professore Carlo Cottarelli, a margine della conferenza “Incontri con…Carlo Cottarelli” traccia il punto sulla situazione economica in base al contesto politico. “Siamo in un momento di crescita lenta. Se l’Europa va in recessione anche noi andiamo in recessione e il rischio spread. Siamo ancora fragili. La stima della Confindustria? Credo che il problema riguardi soprattutto il prossimo anno. Dublino? Fossero ...