Cottarelli canta Battisti | I migranti? Ci servono

(Di giovedì 28 giugno 2018) "I? Ne abbiamo bisogno". Ne è convinto Carlo, economista e premier incaricato per poche ore prima che si concretizzasse una alleanza tra Lega e M5S, che ha prima intonato - con qualche stecca, a dir la verità - il brano "Per una lira" di Lucioai microfoni di Dejan Cetnikovic di Radio Rock e poi ha difeso le politiche dei governi di centrosinistra (guarda il video). A partire dalla difesa dell'Europa e dell'euro. Tornare alla lira, sostiene, "sarebbe un errore, un po" come buttare via tutti i sogni di un"Europa unita".Poi si è detto a favore di una politica immigratoria: "Siamo un Paese che ha bisogno di un"immigrazione regolare e sono anche a favore dello ius soli", ha spiegato, "Basti pensare a tanti lavori nella Pianura Padana, come chi munge le mucche. Questi lavori non li fanno più gli italiani, quindi abbiamo bisogno di qualcuno che li ...