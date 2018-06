Costa d' Avorio | un nuovo fondo per finanziare scienza | tecnologia e innovazione

Emergenza inondazioni in Costa d’Avorio : il governo stanzia budget di 3 milioni di euro : In risposta all’Emergenza causata dalle inondazioni in Costa d’Avorio, il governo ha annunciato lo stanziamento di un budget di due miliardi di franchi Cfa (pari a circa tre milioni di euro): il maltempo ha colpito soprattutto il sud del Paese, provocando la morte di almeno 20 persone. Ieri il presidente ivoriano Alassane Ouattara aveva annunciato “misure immediate” in risposta alle inondazioni. La città di Abidjan è ...