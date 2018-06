Cos' è la regola del fair play

RiCostruito il meccanismo che regola la serotonina : la scoperta è italiana e francese : Uno studio pubblicato sulla rivista Neuron e gestito dall'Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) in associazione con il dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa e l'università Sorbona di Parigi, ha scoperto il meccanismo che influisce sull'attività della serotonina nei circuiti che consentono il movimento e aiutano ad adeguarsi ai vari cambiamenti emotivi. La scoperta in questione è molto importante perché potrebbe aiutare a capire in ...

Meghan Markle accavalla le gambe : Così infrange una regola reale : Meghan Markle sta infrangendo una regola della Royal Family , relativa alle foto ufficiali? Analizzando le pagine ufficiali di Kensington Palace sui social network, sembra non vi siano dubbi: non sono ...

Mondiali 2018 - Cosa succede con Germania - Messico e Svezia a pari punti? Regolamento - scenari e classifica avulsa : In questo momento c'è il Messico a punteggio pieno con 6 punti che affronterà la Svezia, che è a quota 3, mentre la Germania campione del mondo, vittoriosa nell'ultimo incontro con gli scandinavi , a ...

Mondiali 2018 - Cosa succede con Germania - Messico e Svezia a pari punti? Regolamento - scenari e classifica avulsa : Siamo nelle ultime battute di questi Mondiali 2018 di calcio in Russia, relativamente alla fase a gironi e quanto potrebbe accadere nel gruppo F è decisamente interessante. In questo momento c’è il Messico a punteggio pieno con 6 punti che affronterà la Svezia, che è a quota 3, mentre la Germania campione del mondo, vittoriosa nell’ultimo incontro con gli scandinavi (a 3 punti), che affronta la Corea del Sud con ben poche chance, ...

Mondiali 2018 - Cosa succede con due o tre squadre a pari punti? Il regolamento - occhio al fair play : Saranno sedici le squadre che avanzeranno alla fase finale dei Mondiali 2018. Due per ogni girone: con sole tre partite a disposizione è dunque molto probabile che due o più squadre finiscano a pari punti al termine della fase a gruppi. cosa succede in caso di parità? La prima discriminante sarà la differenza reti, seguita dal numero di gol fatti. Solo in caso di parità in questi due criteri, subentrerà la classifica avulsa. In primo luogo si ...

Cosa prevede il piano italiano per la riforma del regolamento di Dublino : La bozza diffusa ieri in preparazione del mini summit della prossima domenica a Bruxelles verrà ritoccata. Lo ha assicurato la cancelliera tedesca Merkel, in una telefonata con il premier Conte. Esulta Di Maio: "Finalmente vedo un'Italia rispettata in Europa e nel mondo".Continua a leggere

TONINELLI CONTRO NAVE ONG LIFELINE/ "Guardia Costiera indaghi su regolarità" : nuovo asse con Salvini? : TONINELLI, "ridiscutere accordo sulla Tav". Intanto il ministro delle Infrastrutture offre la sponda a Salvini e si schiera CONTRO la NAVE Ong LIFELINE battente bandiere olandese.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 13:27:00 GMT)

Oxfam denuncia : “Il 75% delle lavoratrici in agricoltura Costretta a rinunciare a pasti regolari” : Un rapporto di Oxfam denuncia il crescente sfruttamento dei lavoratori in agricoltura a vantaggio dei grandi supermercati. "La quota destinata a lavoratori e produttori è spesso pari a meno del 5% del costo del prodotto".Continua a leggere

Raggi : Le buche? Per fare le Cose regolari ci vuole tempo : Roma, , askanews, - "La nostra amministrazione ha un intendimento di fondo: noi dobbiamo fare le cose bene e in modo legittimo. Io sono la prima a soffrire perché ci sono le buche e perché Roma in ...

Migranti - Def : “Costi per l’Italia verso i 5 miliardi l’anno. Nel lungo periodo gli immigrati regolari riducono il debito/pil” : “La diminuzione del flusso netto migratorio dal 2018 avrebbe l’effetto di incrementare il debito, con un aumento medio rispetto al baseline di circa 22 punti di Pil (circa 370 miliardi di euro, ndr) tra il 2018 e il 2070″. Questo a fronte di spese che nel 2017 sono ammontate a 4,3 miliardi di euro e nel 2018 si attesteranno a 4,7 miliardi a “scenario costante”, 5 miliardi se i flussi aumentassero rispetto all’anno ...

Cosa dice il regolamento di Dublino e perché bloccare i negoziati è un errore : La bocciatura del regolamento di Dublino ha portato le prime conseguenze. Il blocco delle navi Aquarius e Seawatch è stata una diretta conseguenza dell'assenza di un accordo su Dublino IV. Ma respingere quella riforma significa mantenere lo status quo.Continua a leggere

Cnel : Costituiti consiglio presidenza e giunta regolamento : Roma, 8 giu. (AdnKronos) – costituiti il consiglio di presidenza e la giunta per il regolamento del Cnel. Lo rende noto lo stesso consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro in una nota.Il consiglio di presidenza è composto dal presidente Tiziano Treu, dai vicepresidenti Elio Catania e Gianna Fracassi. Nel consiglio ci sono anche Giorgio Ambrogioni, in rappresentanza di Cida; Giorgio Cippitelli, Confartigianato – Cna ...

RiCostruzione L'Aquila - iniziano controlli a campione per verificare la regolarità dei contratti : L'Aquila - Inizieranno la prossima settimana i controlli dell’ufficio tecnico del settore Ricostruzione del Comune dell’Aquila per valutare la regolarità dei contratti d’appalto nella Ricostruzione privata in città e nelle frazioni. È quanto stabilisce la delibera approvata dalla Giunta con cui viene data attuazione della legge 125 del 2015 che fissa le disposizioni finalizzate a migliorare la trasparenza e la velocità ...

Migranti - Cos'è la riforma del regolamento di Dublino e perché si è inabissata : L'aumento dei flussi migratori ha reso necessari dei cambi al regolamento di Dublino che disciplinava i diritti d'asilo nei paesi Ue. Ma non c'è accordo