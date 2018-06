Corona lancia il suo settimanale tra selfie e bagno di folla | “Governo? Non mi piace

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 giugno 2018) “Cosa penso del governo del cambiamento? Che non vedo nessun cambiamento. Non mie non minessuno di quelli che ci governano. A breve mi darò alla politica“. Ad annunciarlo è stato Fabrizio, ospite a Saronno per il lancio deldi gossip Io spio, col quale collaborerà e farà da consulente (stando alle parole dell’ex agente, anche da editore, ma l’art director della rivista, Mauro Marchini, ha smentito)., attualmente, è in affidamento terapeutico provvisorio per via della dipendenza psicologia dalle droghe: può lavorare, può usare i social ma non può commentare i fatti giudiziari che lo riguardano (come ha voluto precisare, circondato dai legali Chiesa e Fusetti). L’udienza del 26 novembre, presso il Tribunale di sorveglianza di Milano, stabilirà se confermare l’affidamento o se dovrà tornare in carcere per terminare ...