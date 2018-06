Conto alla rovescia per Ai Tiempi ro Barone a Prata Principato Ultra

Rally San Marino - è Conto alla rovescia : Li aspettauna prima tappa di cinque tratti cronometrati il primo deiquali, la prova speciale 'Montecchio' è la nuova provaspettacolo che verrà trasmessa in diretta da Rai Sport e sisvolgerà con la ...

Rally San Marino - è Conto alla rovescia : Li aspetta una prima tappa di cinque tratti cronometrati il primo dei quali, la prova speciale "Montecchio" è la nuova prova spettacolo che verrà trasmessa in diretta da Rai Sport e si svolgerà con ...

Conto alla rovescia : La recente sfida politica lanciata dai partiti anti establishment italiani al rigore dell'Unione Europea può quindi essere interpretata come una delle molteplici risonanze a livello locale della ...

DaConto (PD) : Monte Mario allagato dopo lavori : Roma – Claudia Daconto, responsabile Comunicazione del Pd Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni. “A Monte Mario un intero quartiere bloccato per la rottura di condotta di Acea tra via Maffeo Vegio, via delle Benedettine e via Siro Corti. E’ questo lo scotto che i cittadini devono pagare in cambio della copertura delle buche?”. “Strade chiuse per allagamento il giorno dopo la fine dei lavori di rifacimento del ...

Monte Mario. DaConto (PD) : quartiere allagato dopo lavori stradali : Monte Mario. Daconto (PD): quartiere allagato dopo lavori stradali, l’Amministrazione chiarisca. “A Monte Mario un intero quartiere bloccato per la rottura di condotta di Acea tra via Maffeo Vegio, via delle Benedettine e via Siro Corti. E’ questo lo scotto che i cittadini devono pagare in cambio della copertura delle buche? Strade chiuse per allagamento il giorno dopo la fine dei lavori di rifacimento del manto stradale? Ma ...

Luglio - arriva la “Luna di Sangue” : Conto alla rovescia per l’Eclissi totale più lunga del secolo - grande spettacolo in tutt’Italia [INFO e DETTAGLI] : E’ iniziato il conto alla rovescia per gli appassionati del cielo: manca solo mese ad un nuovo evento astronomico, mozzafiato, imperdibile. Il 27 Luglio 2018 si verificherà l’eclissi totale di Luna, la più lunga del XXI secolo: nella notte fra il 27 e il 28 Luglio 2018 la lunghissima eclissi durerà 1 ora e 43 minuti (si ricordi che in precedenza, il 31 gennaio 2018, l’evento era durato “solo” un’ora e 6 minuti). ...

Backstage del concerto dei Nomadi - 55 anni alla Darsena di Rimini 24 giugno. Io c’ero e ve lo racConto : Ero presente al concerto evento per i 40 anni dei Nomadi a Riccione e non potevo mancare per i 55 anni nella Nuova Darsena di Rimini, sabato 23 giugno. La riviera romagnola, perché è lì che nel 1963 dei ragazzini di Novellara trovarono un ingaggio per suonare tutti i giorni, soprattutto per stranieri e donne tedesche. Naturalmente Beppe Carletti non avrebbe mai immaginato che la storia di questo gruppo sarebbe durata tanto, che sarebbero andati ...

Luca Onestini e Ivana Mrazova travolti dalla passione/ Il piccante racConto dopo 7 giorni lontani : Luca Onestini e Ivana Mrazova travolti dalla passione, il piccante racconto dopo 7 giorni lontani: ecco cosa ha svelato l'ex tronista di Uomini e Donne durante una diretta Instagram.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 10:34:00 GMT)

“Sono svenuta”. Il racConto di Caolyn Smith. La giudice di ‘Ballando con le stelle’ - da tempo in lotta contro il cancro - ha svelato tutto in un’intervista : È un esempio di forza Carolyn Smith, ballerina e presidentessa di giuria a Ballando con le stelle. La donna sta documentando via Instagram la sua battaglia contro il cancro, una lotta che ha già vinto la prima volta e dalla quale conta di uscire nuovamente vincitrice. Gli ultimi giorni, però, non sarebbero stati facili per lei. Il fatto di essersi chiesta troppo le ha presentato il conto, costringendola al riposo forzato per qualche ...

Petrolio in calo. Conto alla rovescia per il meeting OPEC : Teleborsa, - Prezzi del Petrolio in flessione mentre entra nel vivo il meeting OPEC , a Vienna. Ancora non è chiaro cosa faranno i paesi del Cartello ed i maggiori esportatori non allineati, sui ...

Draft Nba 2018/ Conto alla rovescia per la notte delle scelte : chi sarà il numero 1? : Draft NBA 2018: si avvicina la notte in cui le varie franchigie selezioneranno i migliori prospetti degli Stati Uniti e del mondo. Phoenix ha la prima scelta assoluta: su chi punterà?(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 12:02:00 GMT)

Earth Prize - ha inizio il Conto alla rovescia : Il Fai avrà uno stand in bilblioteca con Slow food e l'Editoriale Scienza , lì ci sarà poi l'interessante intervento del Dr. Borgini, biologo ambientale che parlerà degli influssi del verde urbano ...

Conto alla rovescia per l’Estate : domani è il Solstizio - il giorno più lungo : domani, 21 Giugno 2018, alle 10:07 UTC (12:07 ora italiana) inizierà ufficialmente la bella stagione con il Solstizio d’Estate: sarà il giorno più lungo dell’anno (15 ore e 15 minuti) e sarà seguito dalla notte più breve. Il termine Solstizio deriva dal latino sol (sole) e sistere (stare fermo), col significato di “sole stazionario”. In astronomia il Solstizio è definito come “il momento in cui il Sole raggiunge, nel suo moto ...

Conto alla rovescia per la Notte Bianca a Piazza al Serchio : ... e che ha fatto diventare la manifestazione uno degli eventi più attesi dell'estate garfagnina, con musica, spettacoli, arte, mercatini sotto le stelle, stand gastronomici e tanto divertimento. ...