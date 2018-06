Conti pubblici | Bce | “Flessibilità data da Ue all’Italia riduce la trasparenza Non

Corte dei Conti - nuove fragilità su trend Conti pubblici : "La cornice entro la quale l'odierno giudizio si svolge contiene, sul piano delle prospettive economico-finanziarie e, in particolare, delle finanza pubblica in Italia, indicazione positive, ma anche ...

Conti pubblici - FMI chiede rispetto regole bilancio : Teleborsa, - La direttrice del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde , invita i governi dell'area euro a ridurre il debito pubblico. "Ogni Paese dell'area dell'euro ha la responsabilità di ...

Conti pubblici - FMI chiede rispetto regole bilancio : La direttrice del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde , invita i governi dell'area euro a ridurre il debito pubblico. "Ogni Paese dell'area dell'euro ha la responsabilità di rispettare ...

Efficienza energetica - Morando : "Interventi incidono su Conti pubblici ma benefici enormi" : 'Queste sono misure che incidono sul bilancio pubblico e bisogna sfatare la teoria secondo cui si autofinanziano'. Così l'ex vice Ministro all'Economia Enrico Morando, intervenendo alla presentazione

Efficienza energetica - Morando : Interventi incidono su Conti pubblici ma benefici enormi : Teleborsa, - "Queste sono misure che incidono sul bilancio pubblico e bisogna sfatare la teoria secondo cui si autofinanziano" . Così l'ex vice Ministro all'Economia Enrico Morando , intervenendo alla presentazione del 7° Rapporto Annuale sull'Efficienza energetica di ENEA a Roma. Morando, premettendo l'enorme sacrificio in termini di risorse pubbliche ...

Efficienza energetica - Morando : "Interventi incidono su Conti pubblici ma benefici enormi" : ... ha precisato però che parallelamente vi sono dei benefici tali da giustificare questo sforzo del bilancio pubblico ed ha ribadito la necessità di una politica energetica lungimirante da questo punto ...

Conti pubblici - Bankitalia : debito record - aprile 2.312 miliardi : Roma, 15 giu. , askanews, debito pubblico ancora in aumento, con un nuovo record storico. Ad aprile, afferma la Banca d'Italia, il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 9,3 miliardi ...

Conti pubblici - Bankitalia : debito record - aprile 2.312 miliardi : Roma, 15 giu. , askanews, - debito pubblico ancora in aumento, con un nuovo record storico. Ad aprile, afferma la Banca d'Italia, il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 9,3 miliardi ...

Bankitalia - Visco : "Equilibrio Conti pubblici - il rischio è di fare il passo più lungo della gamba" : Con la "politica monetaria ci occupiamo di moneta, di avere condizioni monetarie favorevoli, di costruire e gestire il sistema dei pagamenti, di produrre banconote", mentre "l'unità di informazione ...

Conti pubblici - Visco : attenti al burrone : 19.05 "Ci sono dei vincoli da tenere presenti", come "l'equilibrio nei Conti pubblici",quindi occorre "non solo non fare il passo più lungo della gamba, ma quando si fa va fatto misurato per non cadere nel burrone".Così il governatore di Bankitalia, Visco. "Noi siamo l'Europa, ne facciamo parte da sempre, siamo interdipendenti. Quello che dobbiamo fare è migliorare i rapporti e le strutture, ma non uscirne", spiega Visco."L'incertezza che c'è ...

Visco : «Conti pubblici - con il passo più lungo della gamba c'è il burrone» Spread a quota 260 - Piazza Affari -2% : «Non si può tacere che ci sono dei vincoli che dobbiamo tenere presenti» come «l'equilibrio nei conti pubblici» e quindi « non fare il passo più lungo della gamba e quando lo si fa bisogna farlo ...

Conti pubblici - il monito di Bankitalia : «Rispettare vincoli o c’è il burrone» Spread sopra i 260 - Piazza Affari a -2% : Il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, avvisa il governo Conte e Lega-M5S: «Va rispettato il vincolo dell’equilibrio dei Conti pubblici». E di fronte allo spread che si impenna spiega: «Questa è una crisi endogena», non arrivata da fuori come 10 anni fa

Spread rialza la testa tra Conti pubblici e fine Quantitative Easing - : In questo momento l'Italia è considerata dagli investitori il malato d'Europa anche più di altri paesi, come la Grecia, protagonisti in negativo delle cronache finanziarie degli ultimi anni

Rossi - Bankitalia - : "Spread cresce non per forze demoniache". Visco sui Conti pubblici : "Passi misurati per non cadere nel burrone" : Invece, siamo in una situazione ben diversa: 'Più forte è la moneta, più forte è l'economia e più basso è lo spread'. conti pubblici, prestiti alle imprese, mutui: ecco dove si fa sentire lo spread ...