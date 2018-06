Conte pronto a far saltare tutto Salvini attacca ancora Macron

Migranti - oggi il vertice Ue a Bruxelles : Conte pronto al veto se non sarà introdotta la responsabilità condivisa : Si aprirà alle 15 a Bruxelles il consiglio europeo che dovrà affrontare il nodo Migranti e superare il regolamento di Dublino. Al tavolo l'Italia si siederà pronta a giocarsi la carta estrema del veto,...

Aquarius - Conte pronto ad annullare il suo viaggio a Parigi : “Non ci sono le condizioni” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è pronto ad annullare il suo viaggio a Parigi: il governo ha chiesto delle scuse ufficiali a Emmanuel Macron che non sono però arrivate. Secondo Palazzo Chigi, quindi, non ci sono le condizioni per il viaggio in Francia che comunque, per il momento, non è ancora stato annullato.Continua a leggere

"Non accetto lezioni ipocrite". Conte pronto ad annullare la visita a Parigi : Tutti a puntare il dito contro l'Italia. Soprattutto chi non ha titoli per farlo. Emmanuel Macron ci definisce "vomitevoli, cinici e irresponsabili", mentre il ministro della Giustizia spagnolo, Dolores Delgado, arriva a darci dei delinquenti ventilando rischi di "responsabilità penali internazionali" per aver chiuso i porti alla nave della ong Sos Mediterranee. Un'invasione di campo senza precedenti che arriva da due Paesi, la Francia e la ...

Governo Conte - il primo senza iscritti al Ppe : pronto lo scontro tra europeisti e sovranisti : Non ottiene il record di voti sulla fiducia nei due rami del Parlamento, non è il primo Governo senza indagati tra i ministri – per ora – ma sicuramente l’esecutivo Conte espressione...

Vitalizi : Governo Conte pronto a tagliarli subito : Il nuovo Governo Lega M5S ha aperto la caccia ai Vitalizi. Il Vice Presidente del Consiglio e leader pentastellato Luigi Di Maio, dichiara guerra ai privilegi degli ex parlamentari e promette di intervenire tempestivamente per cancellarli in modo definitivo. Via i Vitalizi agli ex parlamentari I privilegi degli ex parlamentari avranno vita breve: la delibera è già sul tavolo del presidente della Camera dei deputati Roberto Fico. È pronto il ...

Pensioni - il Governo Conte pronto per Opzione donna e Quota100 : le novità Video : Procedere nel più breve tempo possibile alla modifica della riforma Pensioni targata Fornero per spianare la strada alla soluzione quota 100. E’ questa una delle priorita' che intende affrontare il nuovo Governo M5s-Lega [Video]presieduto dal premier Giuseppe Conte. Questo l’obiettivo da raggiungere al più presto possibile, come ha ribadito in queste ore il neo ministro del Lavoro Luigi Di Maio perfettamente in sintonia, sulla questione ...

La situazione politica italiana : pronto il governo Conte Video : Un governo sfortunato che stentava a partire. Ma a tre mesi dal voto, 87 giorni per l'esattezza, possiamo festeggiarne la nascita tutt'altro che prematura. Lo chiamano del cambiamento ed è stato approvato da Sergio Mattarella, alla sua guida Giuseppe Conte [Video], che questa volta ha accettato senza riserva l'incarico affidatogli dai suoi secondi, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. C'è anche Paolo Savona, cioè colui che per cui il Capo dello Stato ...

Pizzarotti : auguri a presidente Conte. Sono pronto a collaborare : Pizzarotti: mi auguro possa svolgere al meglio suo compito Roma -Di seguito le parole del sindaco di Parma, Federico Pizzarotti. “Quindi si è formato il Governo. Da istituzione faccio un sincero augurio di buon lavoro al presidente Conte. Da sindaco Sono pronto a collaborare per dare ai miei concittadini le giuste risposte alle loro difficoltà. Parma è una città civile e pronta a farsi su le maniche. Saremo al fianco del presidente quando ...

Scontro istituzionale mai visto : Conte rinuncia - pronto Cottarelli. Di Maio chiede l’impeachment : Tramonta l’ipotesi di un governo giallo-verde guidato dal professor Conte e porta con sé uno Scontro istituzionale durissimo, coronato dalla minaccia prima di Giorgia Meloni e poi di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista di ricorrere all’impeachment per il presidente della Repubblica Mattarella. Una giornata sull’altalena, segnata da infruttuosi t...

Governo all'ultima curva : Conte pronto a salire al Colle - Salvini non molla su Savona : ... ma non è stato ancora sciolto il nodo di Paolo Savona , l'economista euroscettico che Di Maio e , soprattutto, Salvini vorrebbero alla guida del Ministero dell'Economia, ma c'è lo scoglio Mattarella ...