Conte | pronti a bloccare conclusioni del Consiglio europeo

Conte e Merkel : "Pronti a collaborare<br> su migranti - Libia e lavoro" : Aggiornamento ore 19:15 - Il Premier Giuseppe Conte e la cancelliera tedesca Angela Merkel hanno tenuto una breve conferenza stampa in cui hanno annunciato i principali temi del loro bilaterale che si svolgerà nelle prossime ore. Ha parlato per prima la padrona di casa, che ha detto:"L'Italia è uno dei paesi che accoglie e ha accolto molti migranti, intendiamo collaborare molto strettamente su questo tema. Anche la Germania è colpita molto ...

Conte-Macron : "Pronti a collaborare su immigrazione e non solo" : 16.43 - Conte "duro" sui migranti è "fantastico". Parola di Donald Trump. Il presidente americano in un'intervista a Fox News dice: "Sembra che essere duri sull'immigrazione ora paghi". Il presidente del consiglio italiano oggi, durante l'incontro con il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron all'Eliseo, ha proposto l'istituzione di hotspot nei paesi di origine dei migranti per bloccarne la partenza verso il Mediterraneo.Conte ...

Governo - Boccia (Confindustria) : “Da Conte e Di Maio parole di grande moderazione. Noi pronti al confronto” : Confindustria è pronta al confronto, “a proporre le nostre idee di politica economica”, e soddisfatta perché da Giuseppe Conte e Luigi Di Maio sono arrivate “parole di grande moderazione“, ma ora basta campagna elettorale perché “bisogna entrare nei fatti”. Il presidente Vincenzo Boccia parla dal palco del convegno dei Giovani Imprenditori: “Il Governo ora è alla prova su scelte e priorità“, ...

Conte : Parlamento ci ha dato fiducia - ora pronti a lavorare : Roma, 6 giu. , askanews, Il governo pronto a mettersi al lavoro dopo la fiducia ottenuta in Parlamento. Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: 'Il Parlamento ha dato la ...

Conte in Senato - il tema dei migranti : «Pronti ad accordi bilaterali sulla gestione dei flussi» - Sulla giustizia - Sull'economia : Integrazione per chi è regolare. Procedure certe e veloci per i respingimenti dei clandestini e stop allo sfruttamento e al business dell'immigrazione. E revisione del Regolamento di Dublino. Ha ...

Conte rompe l'imbarazzante silenzio su Sacko : "Servono percorsi di legalità". Braccianti pronti a manifestazione a Roma : L'unica standing ovation bipartisan del discorso programmativoco del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è arrivata quando il professore a capo del governo gialloverde ha chiesto un applauso ...

Migranti - la rabbia della Tunisia Salvini : «Parole fuori dal Contesto - pronti ad un incontro» : Il ministero degli Esteri: «Profondo stupore». Il neoministro dell’Interno aveva detto a proposito del paese africano che «spesso esporta galeotti». Poi l'ambasciatore rettifica. E Salvini interviene: «Pronto a incontrare il ministro tunisino per migliorare la cooperazione»

Usa pronti a lavorare con il Governo Conte – Di Maio – Salvini : Per il WSJ in Italia si è creato un triunvirato: Giuseppe Conte – Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Un