Conte | niente conclusioni condivise

Migranti - Conte : no compromessi - solidarietà Ue o niente conclusioni condivise : Il premier al suo arrivo a Bruxelles per il vertice dei capi di Stato e di Governo ha delineato la posizione italiana nel caso in cui nel testo finale non dovesse essere inserito il concetto di responsabilità condivisa sui salvataggi in mare. Bilaterale con Merkel prima dell’avvio dei lavori...

Milan - niente Europa League e multa da 30 milioni. Spunta l’idea Conte : niente Europa League- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, il Milan sarebbe pronto al verdetto da parte dell’Uefa. Si va verso l’esclusione dall’Europa per la prossima stagione e multa da 30 milioni di euro. NUOVA PROPRIETà: Spunta Conte? Come riportato dai colleghi di “SportMediaset“, la nuova proprietà rossonera potrebbe decidere di puntare ...

Migranti - Conte : "a Bruxelles si discuterà proposta italiana - niente accordi preconfezionati" : La proposta italiana in tema di immigrazione sarà sul tavolo del vertice informale dei capi di Stato e di governo dell’Ue a Bruxelles di domenica prossima. Il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, secondo quanto apprende l’Ansa, delineerà i punti principali della proposta: centri di protezione europei nei paesi di origine e transito dei Migranti per valutare in loco il possesso dei requisiti per il diritto di asilo; aumento degli ...

Niente calcoli né Conteggio di chilocalorie per seguire la dieta Gift : 20 + 86 + 120 + 89 … ma quanti grammi di quello e di quest’altro posso mangiare? La matematica sembra un’ossessione per chi segue una dieta! “E se mangio 10 grammi in più cosa succede?” queste sono le...

Luigi Di Maio - l'ultimo disastro : 'Niente scuse - il vertice di Conte e Macron...' - come si ridicolizza : Farebbe quasi ridere, Luigi Di Maio , se il suo essere al di fuori dal mondo in questi giorni non fosse l'inquietante spia di qualcosa che non va dentro il governo. Il vicepremier, finito nella centrifuga politico-giudiziaria dello stadio di Roma che lo chiama in causa ...

Giuseppe Conte - Facci brutale contro il premioer : 'Perché Conte non conta niente' : Non c' è nulla che non sapessimo già, nulla che non fosse prevedibile: sta di fatto che il premier Giuseppe Conte non conta un tubo, anche se lo sapevamo e anche se era prevedibile. Giuseppe Conte ...

Francia - Conte tiene la linea dura. Niente condizioni per bilaterale a Parigi : Tanto che il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che era già pronto per partire, è stato di fatto 'stoppato'. L'idea è di dare l'immagine di un governo forte e coeso. Soprattutto a seguito delle ...

Aquarius - niente scuse da Macron 'Non posso dare ragione a chi provoca'. Conte orientato a disertare l incontro col leader francese : ROMA - 'dare ragione a chi cerca la provocazione, a chi vede una nave avvicinarsi alle coste e la respinge, sarebbe un modo di aiutare i veri democratici?...Non possiamo cedere alla politica del ...

Caso Aquarius - scontro Italia-Francia. Conte : “Se Macron non si scusa - niente incontro a Parigi”. L’Eliseo : “Nessuno ce le ha chieste” : È rottura fra Italia e Francia in tema di migranti. Dopo le parole di Matteo Salvini durante l’informativa su Aquarius al Senato, è arrivata prima la cancellazione dell’incontro fra il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, e il ministro francese Bruno La Maire in programma per oggi a Parigi, poi la replica del premier Giuseppe Conte: «Nessun du...

Governo - vertice Conte-Salvini-Di Maio/ M5s - “niente manuale Cencelli” : nomine viceministri e sottosegretari : Governo, vertice fra Conte, Di Maio e Salvini: ultime notizie su nomine sottosegretari e viceministri, leader M5s "non useremo manuale Cencelli". Strappo sui parametri Ue (Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 17:16:00 GMT)

G7 : Toninelli - Conte porta esigenze cittadini - niente più sbruffoni : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – “Dal G7 in Canada il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, finalmente ribalta la prospettiva e sul tema immigrazione dice ‘di solito sono i nostri partner europei a giudicarci. D’ora in poi saremo noi a valutare loro. E ci aspettiamo una vera solidarietà’ di fronte a questa sfida enorme. Ecco, ora abbiamo un capo del governo che porta all’estero le reali esigenze dei cittadini. ...

Calciomercato Napoli - ag. Jorginho : 'Niente City? Non sarebbe Contento' : Il Napoli sta per dire addio a Jorginho. Anche se l'intesa con il Manchester City non è stata ancora trovata. Balla qualche milione, come riferito dal suo agente a Calcio Napoli 24: "Il giocatore sta ...