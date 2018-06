Conte incontra Trump Ecco assonanze e divergenze tra Italia e Usa

EMMANUEL MACRON E BRIGITTE TROGNEUX / Passeggiata romantica con la moglie - ma incontra anche il Premier Conte : EMMANUEL MACRON e BRIGITTE TROGNEUX in giro per le strade di Roma prima dell'incontro con Papa Francesco. Cena e Passeggiata romantica per il presidente francese e sua moglie(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 19:49:00 GMT)

Tusk a Roma per incontrare Conte e Mattarella : Teleborsa, - Continuano gli incontri istituzionali del Premier Conte che dopo aver incontrato a Parigi , il Presidente francese Emmanuel Macron e a Berlino il Cancelliere tedesco Angela Merkel , oggi ...

Migranti - Conte incontra Merkel. La Cancelliera : “Collaboriamo con l’Italia. Rafforzare le frontiere esterne” : Dopo la Francia, che ha riproposto l’apertura degli hotspot dei Paesi di origine e di transito dei Migranti, Conte incassa anche l’appoggio della Germania: la priorità numero uno è potenziare Frontex, tutelare le frontiere esterne e collaborare con l’Italia. Lo dice la Cancelliera Angela Merkel poco prima di iniziare l’incontro con il presidente del Consiglio. L'articolo Migranti, Conte incontra Merkel. La Cancelliera: ...

Conte a Berlino incontra Merkel - sul tavolo la questione migranti - : Il presidente del Consiglio è in Germania per incontrare la cancelliera tedesca. Tra le questioni da affrontare, quella dei flussi migratori. Il premier potrebbe poi proporre l'ipotesi di fondi Ue ...

Migranti - Aquarius sbarca a Valencia - fine dell’odissea. Domani Conte incontra Merkel : Dopo nove giorni in mare toccano finalmente terra i 629 Migranti che da sabato scorso erano a bordo della nave Aquarius. L'ingresso dell’imbarcazione e delle due navi della Guardia costiera e della Marina italiane a sostegno (Dattilo e Orione) è scaglionato di tre ore: una scelta fatta per permettere la migliore assistenza possibile a tutti i Migranti dopo giorni in mare. E Domani il premier Conte incontra a Berlino la cancelliera Merkel ...

Migranti - Giuseppe Conte incontra Emmanuel Macron : “Cambiamo Dublino - nessuno in Ue può lavarsi le mani” : L'incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente francese Emmanuel Macron ha dato vita a un'intesa sui temi di Migranti ed Eurozona. Conte annuncia che proporrà una modifica al regolamento di Dublino: "In Europa nessuno può lavarsi le mani". Accordo anche sui centri di protezione europea nei paesi d'origine, mentre Macron ribadisce dopo il caso Aquarius: "L'Italia non può bypassare il diritto internazionale, serve un ...

Conte incontra Macron a Parigi. Convergenza su euro e migranti : hotspot nei Paesi d’origine per bloccare le partenze : Il faccia a faccia fra il premier italiano e il presidente francese. Accordo per proporre in sede europea l’istituzione di hotspot nei Paesi africani d’origine per chiudere la rotta verso il Mediterraneo e cercare di evitare partenze e morti dei migranti

Conte incontra Macron e propone : hotspot in paesi d'origine migranti : Creare nuovi hotspot in Africa, in Libia manche in Niger. E' la proposta che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, riferiscono fonti di Governo, presenta in questi minuti al presidente della ...

