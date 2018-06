Conte da Trump il 30 luglio | Italia cruciale per la stabilità del Mediterraneo

Usa - Donald Trump riceverà il premier Conte alla Casa Bianca il 30 luglio : Usa, Donald Trump riceverà il premier Conte alla Casa Bianca il 30 luglio Usa, Donald Trump riceverà il premier Conte alla Casa Bianca il 30 luglio Continua a leggere L'articolo Usa, Donald Trump riceverà il premier Conte alla Casa Bianca il 30 luglio proviene da NewsGo.

Conte da Trump il 30 luglio - Casa Bianca : rafforzare cooperazione - : Ufficializzata la visita del presidente del Consiglio negli Usa. Washington: Italia è "importante alleato Nato" e "partner chiave nel portare stabilità nella regione del Mediterraneo"

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrerà Donald Trump alla Casa Bianca il 30 luglio : Il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte incontrerà il presidente statunitense Donald Trump alla Casa Bianca il 30 luglio. La notizia è stata confermata da un comunicato diffuso dalla portavoce della Casa Bianca Sarah Huckabee Sanders. Conte e Trump – che The post Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrerà Donald Trump alla Casa Bianca il 30 luglio appeared first on Il Post.

Trump riceverà Conte il 30 luglio 'Italia cruciale per la stabilità del Mediterraneo' : 'A me non piacciono mai le formule, come tolleranza zero, che fanno parte delle campagne elettorali o di simboli, spot che spesso non rivelano quello che è il pensiero vero o la politica della ...

Trump : riceverà premier Conte a Casa Bianca il 30 luglio : Insieme - ha aggiunto l'esecutivo americano -, gli Stati Uniti e l'Italia cercheranno di approfondire la cooperazione per affrontare i conflitti nel mondo e promuovere la prosperità economica su ...

Conte-Trump si vedono il 30 luglio : ANSA, - ROMA, 27 GIU - Il 30 luglio prossimo il premier Giuseppe Conte, a quanto si apprende, sarà in visita ufficiale a Washington per il bilaterale con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. ...

Conte da Trump il 30 luglio : Sarebbe in programma per il 30 luglio l'incontro a Washington tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente americano Donald Trump , a meno di due mesi dall'insediamento del nuovo ...

Usa : Conte vede Bolton in vista incontro Trump - a presto a Washington : Roma, 26 giu. (AdnKronos) – “Felice di aver ricevuto oggi l’ambasciatore John Bolton, Consigliere per la sicurezza americana, con cui abbiamo parlato del prossimo incontro con il presidente Donald Trump. A presto a Washington D.C.”. Lo scrive in un tweet, con foto allegata, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Oltre al premier, Bolton ha visto la ministra della Difesa Elisabetta Trenta e a breve dovrebbe incontrare ...

